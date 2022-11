El Familycash Xàtiva voleibol masculino no pudo redondear la jornada el pasado sábado ante su público y cedieron por 2-3 ante el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona (25-16, 15-25, 25-21, 19-25, 8-15). La batalla se resolvió en el quinto set a favor del conjunto catalán que se hace con la tercera posición en la clasificación del grupo C de la liga de plata española. Un partido que comenzaba con los de Hernan Pesci y Claudio Fantin, realizando un juego espectacular que anulaba las opciones del rival. Pronto se marcaron grandes diferencias hasta el final (25-16). Sin embargo, sería el Tarragona el que tomaría el mando en el segundo set, era previsible que un equipo de estas características con grandes jugadores en sus filas, plantaran cara a los jóvenes jugadores setabenses, que estaban actuando sin complejos. Los catalanes empataron el partido (15-25). Los de Xàtiva volvieron a recuperar su nivel de juego tomando la iniciativa (11-8), pero recuperaban los visitantes (15-15). De nuevo los de Xàtiva, liderados por el jovencísimo Pablo Pérez Lledó se adelantaban en el marcador al Tarragona, liderado por los ataques de Elio Carrodeguas y Julián García Torres (ex internacional con España y Campeón de Europa). Un set muy intenso, que hizo las delicias del público, y que ganaron los de Xàtiva por 25-21. Un cuarto set que resultó clave, con las espadas en alto y que favoreció al Tarragona que realizaron un juego más efectivo. Los de Xàtiva jugaron a contracorriente para intentar contrarrestar las diferencias, pero no lo consiguieron. Un quinto set extraño, los jugadores setabenses no estuvieron nada cómodos en la pista en ningún momento, no lograron continuidad en su juego, los de Tarragona gestionaron mejor el set definitivo (8-15).

Jugaron por Xàtiva: Barrial, Martínez Ferrer, Peñalver, Micó, Guillem García, Ferran García, Pérez Lledó, Reyes, Mateu, Hervás, Brunaccio, Romero, Gómez y Benlliure. Máximos anotadores del Xàtiva: Pablo Pérez (28 puntos) y Rubén Martínez (14). Próximo partido desplazamiento a Las Palmas de Gran Canaria el sábado 12 de noviembre en el Pabellón Carlos García San Román. Superliga 2 Femenina Al Familycash Xàtiva voleibol femenino le faltó algo de suerte para poder cerrar a su favor el primer y el segundo set, contra un equipo mucho más veterano como el Melilla (segundo en la clasificación), que finalmente consiguieron vencer por 0-3 (24-26, 23-25, 16-25). En el primer set, presidido por numerosos errores no forzados por parte de ambos conjuntos, especialmente en el saque, el marcador transcurrió totalmente igualado (11-11). Las de Rafa Mora siguieron luchando ante un Melilla muy efectivo que lograba rentabilizar bien sus acciones de ataque. Con 23-23 las espadas estaban en alto, se adelantaban las de Xàtiva en un final emocionante por 24-23, provocando el tiempo muerto visitante. Después de un saque complicado y muy bien colocado de las de Xàtiva que lograron recepcionar las visitantes, llegó el empate 24-24. Las de Xàtiva no lograron atacar en condiciones y cedieron incomprensiblemente el primer set. En el segundo set las setabenses volvieron a la carga porque las de Melilla continuaron realizando su juego, tirando de experiencia. El marcador seguía muy parejo, igual que en el set anterior (15-15), ningún equipo lograba poner distancia suficiente como para poder jugar cómodamente. De nuevo se llegaba a un decisivo 23-23, las de Xàtiva atacaron con dureza, pero las de Melilla lograban defender intensamente y contraatacar en buenas condiciones, cerrando de nuevo el set a su favor. Un mazazo para las locales que les pasó factura en el tercer set, claramente dominado por el equipo visitante, que se anotaron los tres puntos en juego. Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Mascarell, Gueorgieva, Henar Martínez, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi, Dengl y Gómez. Próxima jornada el sábado 12 de noviembre a las 19:00 horas se enfrentarán al Futbol Club Cartagena, nuevo líder de la clasificación en el palacio de los Deportes de Cartagena. Categorías de Base Victoria del Xàtiva Juvenil femenino de la Primera División Autonómica por 1-3 (19-25, 21-25, 25-22, 22-25) ante el CV Valencia. Las de Xàtiva comenzaron dominado los dos primeros sets con un juego sólido, pero con errores de ambos conjuntos. Recortaron diferencias las locales. En el cuarto set las visitantes lograron ganar y anotarse los tres puntos en juego. Derrota del juvenil femenino Xàtiva voleibol en la segunda división autonómica por 3-0 contra el CV Oliva, las setabenses jugaron ante un conjunto superior. Descansaron el Sénior masculino del Xàtiva voleibol, así como el equipo Juvenil masculino de la Primera División Autonómica. Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento. Categoría Cadete. Victoria para el conjunto Cadete masculino del Xàtiva voleibol en Gandía por 1-3. Los de Borja Reyes, cuentan sus partidos por victorias. Los de Xàtiva lideran la clasificación con seis victorias en seis partidos disputados. Derrota del Cadete femenino Xàtiva voleibol de la Primera División Preferente por 3-0 contra Benidorm, con un primer set muy disputado 26-24 y luchando en los siguientes. Clara Victoria del cadete femenino zonal por 3-0 contra el CV Ontinyent. Las de Cecilia Ponce y Laura Molina consiguieron los tres puntos en juego. Categoría infantil: Victoria del Infantil masculino Carralero Xàtiva Verde por 1-3 ante el CV Gandía. (17-25/22-25/26-24/22-25) en un encuentro muy disputado. En las categorías Infantiles femeninas: Dental Carralero Xàtiva verde cedieron contra el líder Benidorm por 3-0. Victoria clara del Dental Carralero Amarillo por 3-0 ante el CV Ontinyent. Derrota del Dental Carralero Rojo por 0-3 contra un superior Gloriamar de Piles. Victoria del Claret CV Xàtiva por 3-0 contra el Sedaví.