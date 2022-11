Después de una primera jornada de toma de contacto para volver a coger sensaciones, la Liga por Equipos protagonizó el pasado fin de semana la disputa de la segunda jornada de la competición. Los más de 350 equipos distribuidos en las distintas categorías ya han palpado el nivel de sus rivales. Por ello, no es de extrañar que, únicamente en la segunda fecha del torneo, ciertos equipos destaquen por encima del resto en la clasificación.

Con lo que respecta a la Quinta categoría, las espadas siguen en todo lo alto. En la división masculina, la lucha por las posiciones altas de la tabla se fragmenta en el Grupo A. Sportclub Alicante Fun & Family 8 ganó su partido por 2-1 a la Escuela de Pádel Mutxamel CF 3, y colidera junto a ECOMM Padel 5 que se llevó el derbi ante ECOMM Padel 4 por un claro 3-0. El 3º y 4º puesto son para el Club de Pádel Calpe 1 y el Club de Padel Benitatxell 2.

El Grupo B de Valencia y Castellón sigue bajo el dominio del Club Deportivo Peñacañada 3 después de dos victorias por 3-0. El CC Onda C y el Pádel Indoor Castellón C se distancian como perseguidores a 5 puntos del líder. Por último, el Grupo C alicantino deja al líder ya su perseguidor a tan solo un punto tras la segunda jornada. El Club de Campo Elche 2 (primer clasificado) supero por 3-0 a la Foia Spor Club 4 (tercer clasificado, mientras que el sublíder, el CT Juan Carlos Ferrero de Villena 3 venció por un disputado 2-1 al Centro Excursionista Eldense 6 (cuarto clasificado).

En la división femenina, el Grupo A calca el status de la clasificación del anterior grupo masculino mencionado. El Club de Padel Nova Torrevieja, líder con 9 puntos, ganó por 3-0 al Club de Pádel El Salt, último con 1 solo punto; mientras que el ECOMM Pádel Club 7, segundo en la tabla, hizo los deberes y venció al PadelPoint La Nucia, cuarto clasificado, por 2-1 en un disputado partido. C. D. Padel Red 1 también ganó por 3-0 al Sportclub Alicante Fun & Family 9 para afianzarse en la tercera plaza.

El C.E. Eldense Pepas lidera en solitario con 9 puntos el Grupo B después de remontar ante el Club de Campo Elche 1, cuarto en la tabla de clasificación, y ganar por 2-1. Su perseguidor más cercano es el Club Albatera con 6 puntos, seguido del Club Altamira Fitness 4 con 5 puntos empatado como cuarto. El grupo C con demarcación en Valencia y Alicante, solo ha disputado una jornada y deja al Innative Active 3 como líder después de ganar el pasado fin de semana al ECOMM Padel Club 6 por 3-0.

El Grupo D valenciano no ha disputado al completo la segunda jornada, sino que únicamente ha disputado el Club de Tenis Canals su partido correspondiente a la fecha dejando una victoria por 3-0 ante el Family Victori Padel Club 3 para adjudicarse el liderato. Este próximo fin de semana volverá el pádel al 20x10 con la disputa de la tercera jornada de la Liga por Equipos en todas las categorías.

Puedes consultar resultados, clasificación y horarios de los próximos partidos en el link