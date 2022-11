Tres puntos importantes para el Familycash Xàtiva voleibol masculino que vencieron al CV Sayre de Las Palmas de Gran Canaria por 0-3 (16-25/18-25/5-25). Partido disputado el pasado sábado en el Pabellón Carlos García San Román de la ciudad insular, correspondiente a la sexta jornada de la liga de plata española. Era muy necesario anotar todos los puntos en juego para seguir manteniendo opciones a los primeros puestos de la clasificación general, así como esperar algún resultado que pudiera ser favorable del resto de encuentros que completaron la jornada. El CV Sayre, con un equipo también muy joven, tan solo puso en apuros a los de Xativa en algunas partes del segundo set, mientras que el primer y tercer set fueron de claro dominio setabense. Al final resultó un partido muy cómodo para los de Hernán Pesci que consiguieron ganar el encuentro mostrando personalidad, después de la poca comodidad en el largo viaje. En el primer set los de Xàtiva salieron en tromba demostrando con una gran regularidad en ataque. Los locales presionados cometieron numerosos errores no forzados (16-25). En la segunda manga, más igualada en los primeros compases, los canarios lucharon lo indecible (6-8). Sin embargo, los setabenses, trabajaron bien en defensa y ataque, consiguiendo la suficiente distancia para poder jugar con comodidad. El tercer set tuvo color de Xàtiva de principio a fin, los setabenses consiguieron varios puntos con saques directos, manteniendo el nivel de ataque, los canarios tuvieron que volver a jugar a contracorriente, cometiendo numerosos errores.

Jugaron por Xàtiva: Barrial, Martínez Ferrer, Peñalver, Micó, Guillem García, Ferran García, Pérez Lledó, Reyes, Mateu, Hervás, Brunaccio, y Gómez.

Próximo partido en Xàtiva el sábado 19 de noviembre 2022 a las 18:15 horas, donde recibirán al CN Sabadell, un rival incomodo, en un partido muy importante para seguir sumando y acercarse a las primeras posiciones.

Superliga 2 Femenina

El líder Futbol Club Cartagena no dieron ninguna opción al Familycash Xàtiva femenino, que cedieron por 3-0 (25-18/25-17/25-13), en partido disputado el pasado sábado en el Palacio de los Deportes de Cartagena, correspondiente a la sexta jornada de la Superliga 2. Se cumplieron los pronósticos y el invicto conjunto cartagenero, dominaron en los tres sets. Las de Rafa Mora salieron al campo a pelear contra un rival superior y lograron aguantar el tirón local en la primera parte del primer set (8-8). Las de Xàtiva no supieron aprovechar los errores en saque del Cartagena en los primeros compases del partido para tomar mayores distancias, y posteriormente acabaron sufriendo en la recepción cuando las locales trabajaron mejor en saque (14-8). Demasiada ventaja para el equipo local que se anotaron el primer parcial, (25-18). Un parcial de 5-0 en la segunda manga para las cartageneras, obligaba a arriesgar al equipo setabense, que fueron capaces de recortar parte de la diferencia (8-6). Sin embargo, una serie de errores en ataque impidieron a las visitantes seguir puntuando y otorgaron de nuevo una ventaja insalvable a favor de las locales. El FC Cartagena, con una ventaja cómoda, solo tuvieron que continuar realizando su juego para llevarse el segundo set. Se ponía el partido cuesta arriba, y nuevamente las de Xàtiva tendrían que arriesgar en el tercer set, logrando inicialmente mantener las diferencias (10-8). A partir de este momento el Cartagena ya no dio ninguna tregua, mostraron una gran regularidad hasta el final. Hay que destacar también la gran intensidad defensiva del equipo local a lo largo de todo el encuentro, que impedía una y otra vez que los ataques visitantes tocaran el suelo.

Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Mascarell, Gueorgieva, Henar Martínez, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi, Dengl.

Próxima jornada el sábado 19 de noviembre a las 16:00 horas las de Xàtiva reciben en el Pabellón de Voleibol al Pizarra de Málaga, en un encuentro decisivo para ambos conjuntos.

Categorías de Base

El Xàtiva Juvenil femenino de la Primera División Autonómica obtuvo una importante victoria contra el CV Almoradí por 3-1 (25-17/21-25/25-21/28-26) con un cuarto set muy igualado. Doble jornada para el Xàtiva Juvenil masculino de la Primera División Autonómica, con una de cal y otra de arena. En la jornada del sábado consiguieron la victoria por 3-1 contra el CV Fabraquer de Alicante anotándose los tres puntos en juego y controlando bastante bien el partido pese a la igualdad. Sin embargo, cedieron contra el líder Salesianos Elche por 0-3 el pasado viernes, con parciales igualados en los dos últimos sets (15-25/23-25/20-25). Victoria del Xàtiva Juvenil femenino en la Segunda División Autonómica por 3-0 contra el CV Algemesí en un partido que dominaron las locales.

Juegos Deportivos Comunidad Valenciana.

Categoría Cadete. Nueva victoria del conjunto Cadete masculino del Xàtiva voleibol contra el CV Ontinyent por 3-0, con buen juego de un equipo que permanece imbatido. Ganaron también el Xàtiva voleibol Cadete femenino de la Primera División preferente por 3-0 contra CV Alicante 2000 en un partido controlado por las de Xativa. Derrota del Cadete femenino Zonal del Xàtiva por 3-0 en Picassent, con un disputado primer set, pero más favorables a las locales los dos siguientes.

Categoría Infantil: Ganaron las chicas del Xàtiva voleibol Infantil femenino de la Primera División Preferente por 3-0 contra CV Alicante 2000 en un partido en el que fueron superiores. Derrota del Infantil masculino Carralero Xàtiva Verde por 1-3 (18-25/25-22/26-28/13-25) ante el líder Benidorm en un encuentro muy disputado, con dominio alterno. Los de Xàtiva lograron remontar, pero no cerraron el emocionante tercer set. Derrotas del Dental Carralero Amarillo femenino por 1-3 en Picassent. Derrotas del Claret CV Xàtiva en la doble jornada en Castellón contra el Mediterráneo (3-1) y contra el Voley Grau (3-1), disputadas el pasado domingo, pese al buen juego en algunos momentos. Igualmente, el Dental Carralero Xàtiva rojo femenino cedieron en la doble jornada en Castellón frente a los mismos rivales. Contra el Mediterráneo perdieron por 3-1, y por idéntico resultado cedieron contra el Voley Grau. Derrota del Dental Carralero amarillo masculino frente al líder CV Elche.