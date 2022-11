Tres jornadas de coger sensaciones. Tres jornadas para destacar el gran nivel que ha experimentado la Liga por Equipos FPCV 22/23 durante su vertiginoso arranque. Y es que, pese a que sea el torneo de pádel con más participantes de la Comunitat Valenciana (más de 350 equipos en total), la igualdad ha sido máxima en las tres primeras fechas, aunque ciertos equipos ya sobresalen en sus respectivos grupos.

En la Cuarta categoría, el baile de sensaciones se refleja en los resultados y clasificaciones. En la división femenina, el Grupo A marcha al ritmo del Gyostudio Arquitectura 3, líder y vencedor por 2-1 del duelo ante el segundo clasificado, el Woman Padel Place, el pasado sábado. Cerraron la jornada el Distralacant Protour CTE contra el Club Social Orcelis con victoria por 3-0 para las de Orihuela. En el Grupo B, tanto Mestizas (primeras clasificadas) como Bela Padel Center Academy 2 vencieron en sus encuentros por 3-0 y 2-1 respectivamente.

En el Grupo C, el Club de Tenis Denia 1 ganó por 2-1 al Club de Tenis Jávea B; y en el Grupo D, el Pádel Plus Ibi 2 hacía los deberes ante La Foia Sport Club 2 imponiéndose por 3-0 en el partido. El Club Frontenis San Patricio 1 es más líder que nunca después de ganar al C.P. Les Abelles 2 por 3-0, mientras que el Flow Padel Club 5, segundo clasificado, perdía por 3-0 ante el Padelgym Club Carles 2, que solo han disputado un encuentro. El +Q Pádel Castellón 4 se llevó el derbi del Grupo F ante el OK Pádel Castellón 5 por 3-0. El Grupo G castellonense no disputó ningún enfrentamiento.

Todo sigue siendo posible en la división masculina. Sin encuentros en el Grupo A, el Grupo B disputó tres enfrentamientos de la tercera jornada: Padelclub Alicante Indoor 4 (3-0), Escuela de Pádel Mutxamel (2-1) y AN Padel Indoor Rojo (2-1) ganaron en sus respectivos partidos para poner la tabla clasificatoria en un pañuelo. En el Grupo C también hicieron lo propio el Topo-Indoor (líder), ECOMM Pádel Club 3 (sublíder) y Urban Pádel Mxt 4 (tercer clasificado) con un triple 3-0. El Grupo D no tuvo encuentros programados para la cita del fin de semana pasado.

En el Grupo E, el Centro Excursionista Germen (primer clasificado) y el Club Altamira Padel & Fitness vencieron por un doble 2-1 sus encuentros. Por otro lado, los grupos valencianos F y G hicieron jornada de descanso. No fue el caso de los grupos castellonenses. En el Grupo H, el líder y su perseguidor, el Padel En Cubierto Onda 2 y Padel Center Castellón 5, ganaron por 2-1 sus respectivos encuentros para situarse en lo alto de la clasificación. El Grupo I se puso patas arriba tras la victoria el sábado del primer clasificado, el A Padel Cer Vall de Uxó 2, ante el segundo clasificado, el Padel Center Castellón 6, por un claro 0-3; mientras que el Peri Esport B vencía al tercer clasificado, el Club de Padel CPS 13, por un ajustado 2-1.

El Grupo J únicamente acogió un partido, el Club de Padel Burriana 7 frente al Club Padel Pro 4, con victoria para los de Burriana.

El fin de semana pararán las jornadas de competición, momento en el que se disputará partidos atrasados y se adelantarán otros.

Puedes consultar resultados, clasificación y horarios de los próximos partidos en el link.