Familycash Xàtiva femenino conquistó los tres puntos en juego al vencer al CV Pizarra de Málaga por 3-0 (25-19, 25-19, 25-19), en partido disputado el pasado sábado en el pabellón de voleibol de Xàtiva. Gran triunfo de las de Rafa Mora que pudieron desarrollar su juego a lo largo del partido destacando el buen saque y un ataque efectivo, frente a un conjunto malagueño que lucharon lo indecible. Las de Xàtiva comenzaron apretando en el saque y generando dificultades en la recepción andaluza (11-3). Reaccionaron las visitantes ajustando sus líneas, y logrando recortar diferencias (12-9). Las locales pasaron unos momentos de nervios, pero consiguieron volver a controlar la situación (20-15). Un buen final cerraba el parcial (25-19). En la segunda manga las de Xàtiva mantuvieron el ritmo de juego pese a la igualdad en el marcador (10-11), porque las visitantes lucharon lo indecible. Ningún equipo lograba imponerse con claridad, hasta que las setabenses pusieron una marcha más en ataque y se aprovechándose además de los errores no forzados del Pizarra (20-15). Un final de set cómodo ponía el marcador con un inmejorable dos sets a cero para las setabenses. En el tercer set las de Xàtiva no arrancaron demasiado bien y cometieron algunos errores en ataque, sin embargo, las visitantes estaban siendo más regulares (5-10). No se hizo esperar la reacción de las de Xàtiva, que recuperaron su nivel de saque, y con ataques efectivos fueron recortando las diferencias, que obligaron al entrenador visitante a solicitar tiempo muerto (10-10). Acompañadas de una gran intensidad defensiva las setabenses fueron controlando poco a poco el partido, imponiendo un buen ritmo de juego (18-12), y de nuevo se alzaron con la victoria en el tercer y definitivo set.

Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Mascarell, Gueorguieva, Henar Martínez, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi y R. Dengl. Máximas anotadoras del Pizarra: Paula Gómez (12) y por el Xàtiva Roció Dengl (14) y Cristina Briggs (13). Próxima jornada el sábado 26 de noviembre a las 19:00 horas las de Xàtiva viajan a la capital para enfrentarse al CV Valencia. Superliga 2 masculina Importante victoria del Familycash Xàtiva masculino que derrotó a un gran CN Sabadell por 3-1 (25-14/25-22/21-25/25-10), en partido disputado el pasado sábado en el pabellón de voleibol de Xativa. Los de Hernán Pesci y Claudio Fantin tuvieron que emplearse a fondo en un partido emocionante que tuvo muy buenos momentos de juego. Un dominio abrumador de los setabenses en el primer set (10-5) no permitió la reacción del Sabadell, a pesar de que lo intentaron una y otra vez. Los de Xàtiva fueron aumentando su ventaja (19-10) y ganaron cómodamente. En la segunda manga cambiaba el panorama, un marcador mucho más igualado y los dos equipos arriesgando lo indecible (9-9). El Sabadell reorganizaba sus líneas en ataque y defensa consiguiendo dominar la situación (12-17). Los de Xàtiva jugaron a contracorriente y decidieron jugarse el todo por el todo, supieron sufrir y lograron recortar las diferencias (18-20), momento en que el técnico catalán solicitaba tiempo muerto. No consiguieron parar a los de Xàtiva, que espoleados por su público remontaban (22-21), unos momentos de máxima tensión que obligaban al segundo tiempo muerto visitante. Un emocionante final llevaba a la victoria a los locales (25-22). En el tercer set los setabenses dominaron claramente la situación (16-8) y todo apuntaba que cerrarían el partido, pero el CN Sabadell demostraba que es un gran equipo, lucharon lo indecible. consiguieron altos porcentajes de efectividad en ataque y lograron empatar (20-20). Los nervios aparecieron en los locales, no pudieron frenar la racha visitante, que lograron cerrar el parcial a su favor por 21-25. Los de Xàtiva salieron a por todas en el cuarto set, y no dieron absolutamente ninguna opción a los catalanes, que acabaron cometiendo numerosos errores, llevando a un parcial inusual (12-0). Los setabenses lograron mantener su ritmo de juego cerrando sin problemas un encuentro muy trabajado. Jugaron por Xàtiva: Barrial, Martínez Ferrer, Peñalver, Micó, Guillem García, Ferran García, Pérez Lledó, Reyes, Mateu, Hervás, Romero, Brunaccio, Gómez y Benlliure. Próximo partido en Valencia el sábado 26 de noviembre 2022 a las 16:30 horas. Arbitraron ambos encuentros los colegiados Isabel González y Jesús Grande, ambos pertenecientes al Colegio Madrileño. Categorías de Base El Xàtiva Sénior masculino de la Segunda División Autonómica lograba la victoria frente al Stella Maris de Sagunto por 3-0 (25-11/25-16/25-8) en encuentro dominado claramente por los de Borja Reyes. Victoria del Xativa Juvenil masculino de la Primera División Autonómica en Ibi por 0-3 en partido disputado el pasado domingo en la ciudad alicantina, con gran dominio setabense. Derrota por 3-1, con parciales ajustados, del Xativa Juvenil femenino en la Primera División Autonómica en partido disputado en Castellón el pasado sábado contra Illa Grau (25-18/23-25/25-22/25-11). Hay que destacar también la gran victoria del Xàtiva Juvenil femenino en la Segunda División Autonómica por 0-3 en la cancha del CV Valencia en partido disputado el pasado domingo. Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento Categoría Cadete. Destacamos la victoria del Xativa Cadete masculino en la cancha del Fabraquer de Campello por 1-3 en un buen encuentro. Derrota del Xàtiva voleibol Cadete femenino de la Primera División Preferente en La Nucia por 3-1 que tuvo una mayor regularidad. Victoria del Cadete femenino Zonal del Xàtiva por 3-0 contra el CV Picassent, con dominio de las setabenses. Categoría Infantil: Victoria del Dental Carralero Xàtiva Infantil femenino de la Primera División Preferente por 2-3 en la cancha del Fabraquer de Campello. Las de Xativa se adelantaron en los dos primeros sets, pero las locales forzaron el desempate. Victoria del Dental Carralero Xativa amarillo por 3-0 contra el CV Real de Gandía. Derrota del Dental Carralero Rojo por 0-3 frente al Gandía. Destacar la victoria de los chicos del Infantil masculino Carralero Xàtiva Verde por 0-3 en la cancha del Fabraquer de Campello, en un encuentro con dominio setabense.