Cada vez falta menos para que Valencia vuelva a convertirse en el escenario de un nuevo evento internacional de hockey hierba, la FIH Nations Cup. Del 11 al 17 de diciembre, el torneo internacional se disputará en el campo de hockey del polideportivo Virgen del Carmen-Beteró y servirá como torneo clasificatorio para la FIH Pro League del próximo año.

Hablamos con la Host Manager de la FIH Hockey Women’s Nations Cup Valencia 2022, Ana Molins Seguí, para conocer en profundidad este nuevo evento internacional.

¿Cómo afrontas este nuevo reto, la Nations Cup, que celebra su primera edición en Valencia?

Para mi ser la Host Manager de este nuevo evento es un auténtico privilegio. Supone un gran desafío trabajar en la coordinación de los eventos que organizamos en la Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana. Tener la oportunidad de ser la Host Manager de la FIH Hockey Women’s Nations Cup Valencia 2022 es un reto que afronto con mucha ilusión y respeto.

¿En qué consiste la competición?

Esta nueva competición adquiere una gran relevancia ya que el equipo que quede como primer clasificado obtendrá una plaza para disputar la FIH Hockey Pro League 2024. Además, la Federación Internacional de Hockey ha apostado por Valencia como sede para esta primera edición.

Valencia se ha convertido en una las sedes más populares para acoger los eventos internacionales de hockey, ¿qué tiene de especial este lugar?

La Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana, como comentas, es una de las sedes más populares para albergar eventos internacionales de hockey en los que participan las selecciones españolas y esto se debe, sin duda, a la capacidad de la FHCV de conseguir recursos y gestionarlos de manera eficiente. La FHCV se preocupa por involucrar a su plantilla en el desarrollo de los eventos, así como en la consecución de voluntariado y el cuidado del mismo. Además de esta parte relacionada con los recursos humanos, se suma el cariño con el que se construyen y mantienen las instalaciones de hockey.

El polideportivo Virgen del Carmen-Beteró se ha convertido en el búnker de España, tanto de chicos como de chicas, ¿por qué vienen con tanta frecuencia aquí?

La FHCV tiene un fuerte compromiso con la RFEH para asegurar que las estancias de ambas selecciones sean lo más cómodas y satisfactorias posible intentando llevar a cabo todas sus solicitudes a nivel de entrenamientos en el campo, en el gimnasio, almacenamiento de material, cesión de material y otras instalaciones y servicios. Además, contamos con dos campos de hockey hierba en un estado muy bueno y pronto podremos inaugurar el tercer campo. Esto junto a las facilidades logísticas y el clima de Valencia, son los factores principales por los que ambas selecciones se encuentran aquí como en su casa.

Las #Redsticks han conseguido sus últimas dos clasificaciones olímpicas (Río 2016 y Tokio 2020), han sido campeonas de la Hockey Finals Series, World League – round 2, Preolímpico e incluso la sub21 fue campeona del EuroHockey, ¿a qué se debe estos éxitos deportivos?

En cualquier éxito deportivo, aunque directamente no esté relacionado, es importante que las jugadoras o la selección se siente en cómoda, como en su casa. Desde la organización intentamos dar las mayores facilidades y esforzarnos para que su preparación, su estancia y su competición se desarrolle en óptimas condiciones. Que ganen sus partidos, logren la clasificación olímpica o se proclamen campeonas en Valencia, es mérito de ellas y de su staff.

Este verano, has sido regidora del Mundial de Terrassa, en los partidos de la FIH Pro League 2022 en la última Final Four de Madrid y has coordinado varios eventos internacionales de hockey en Valencia, ¿qué puede aportar tu experiencia al Nations Cup?

Aunque el tiempo pasa muy deprisa ya son casi 7 años estando relacionada de un modo u otro con el hockey y la FHCV. Desde 2015, que comencé como coordinadora de ticketing en la World League, hasta ahora han pasado multitud de eventos autonómicos, nacionales e internacionales en las que me he desarrollado como coordinadora de ticketing, protocolo, sport presentation y oficina del evento principalmente. Esto me ha dado una visión global de las distintas áreas que para la FHCV supone un evento y, sobre todo, me ha permitido trabajar con todas las personas trabajadoras y voluntarias que hacen posible los eventos de hockey en Valencia. Conocer los recursos con los que disponemos creo que es la clave de poder sacar el mayor rendimiento posible y garantizar el desarrollo de un gran evento como este.