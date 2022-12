Se disputaron dos partidazos de las ligas de plata españolas que generaron mucha expectación, como demostró la masiva asistencia de público al pabellón de voleibol en la tarde del pasado sábado, que disfrutó de un alto nivel de juego. Espectacular duelo masculino de la Comunitat Valenciana en Superliga 2, que enfrentaba al Familycash Xàtiva y al CV Mediterráneo de Castellón, con victoria visitante en el desempate por 2-3 (16-25/25-21/30-28/22-25/11-15). Los de Xàtiva empatan en la tercera posición con el San Roque de Las Palmas de Gran Canaria, y quedan a tres puntos del segundo clasificado: Tarragona, a falta de dos jornadas para que finalice la primera vuelta. Complicado partido para los locales, que en el primer set jugaron a contracorriente (7-10), cometiendo errores al tener que arriesgar para intentar recortar diferencias. Con 7-15 los entrenadores setabenses ya habían consumido sus dos tiempos muertos y el Mediterráneo, muy acertado, cerraba por 16-25. En la segunda manga cambiaba el panorama, los de Xàtiva estuvieron muy regulares en defensa y ataque (11-8). Con 17-11 los visitantes consumieron sus dos tiempos muertos y no pudieron evitar la victoria local (25-21). Un tercer set muy emocionante desde el principio y con parciales igualados (12-10), los de Xàtiva trataban de controlar la situación con el aliento del público, pero el Mediterráneo reaccionó (14-16). Un final de set de infarto, con varias bolas de set para cada equipo, en el que los setabenses conseguían darle la vuelta al partido (30-28). Sin embargo, los castellonenses no se resignaron a irse de vacío y disputaron un intenso cuarto set, consiguiendo una ventaja de cuatro a cinco puntos que supieron gestionar hasta el final, pese a la reacción local (22-25). Quinto set emocionante con ligera ventaja castellonense (6-8) y un juego muy vivo. Los de Xàtiva lucharon lo indecible, aunque no consiguieron recortar diferencias ante un rival que tuvo una mayor regularidad en el tramo final.

Jugaron por Xàtiva: Barrial, Martínez Ferrer, Peñalver, Micó, Guillem García, Ferran García, Pérez Lledó, Reyes, Mateu, Hervás, Brunaccio, Romero, Benlliure y Gómez. Próximo partido en Torredembarra (Tarragona) el domingo 11 de diciembre 2022 a las 17:00 horas, con la necesidad de seguir puntuando. Superliga 2 Femenina Familycash Xàtiva femenino cedieron por 1-3 contra el tercer clasificado CV Benidorm (21-25, 30-28, 10-25, 17-25). Complicada papeleta para las de Rafa Mora que se enfrentaban a un rival difícil en uno de los duelos de la Comunidad Valenciana en la superliga2. El Benidorm tuvo una mayor regularidad a lo largo del partido, aunque hubo varios sets con bastante igualdad en la cancha. El primer set iba transcurriendo con ligera ventaja visitante (14-16), buenas defensas de ambos conjuntos y jugadas largas, con un Benidorm con mayor efectividad atacante en la segunda mitad (21-25). La segunda manga fue muy emocionante, las de Xàtiva siguieron luchando a pesar del mal comienzo (9-10), en una reacción que contrarrestó al conjunto visitante, que tuvieron que arriesgar. El tramo final tuvo muy buen juego por parte de ambos conjuntos, las de Xàtiva consiguieron situarse con ventaja (22-19) que hizo albergar muchas esperanzas, pero las visitantes consiguieron el empate (24-24), después un intercambio de jugadas en las que las locales tuvieron tres bolas de set antes de cerrar por un merecido 30-28. El tercer set tuvo color alicantino, dominaron de principio a fin, y las de Xàtiva no tuvieron margen para reaccionar. Un cuarto set que se presumía de nuevo igualado, comenzaba con ventaja visitante, pero las setabenses no dieron un balón por perdido y con mucho esfuerzo consiguieron empatar (15-15). Varios errores no forzados de las de Xàtiva, fueron aprovechados por el Benidorm para jugar con una mayor comodidad y acabaron con las esperanzas setabenses de remontar, ante un rival tan poderoso (17-25). Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Mascarell, Gueorgieva, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi, Dengl, Gomez y Moll. Próxima jornada el sábado 10 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas con desplazamiento a Almería para jugar contra el AVG Mazzo Construcción, con la necesidad de puntuar. Categorías de Base El Xàtiva Juvenil masculino de la Primera División Autonómica ganó contra el CV Villena Petrer por 3-0 (25-17,25-9,25-21) en un partido dominado claramente por el equipo de Xàtiva. El Xàtiva Sénior Autonómico de la Segunda División también consiguió la victoria por 3-0 contra el CV Picassent en partido disputado el pasado sábado, cerrando la intensa tarde de voleibol. El Xàtiva Juvenil femenino de la Primera División Autonómica cedieron por 3-0 contra el segundo clasificado CV Benidorm. Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento. Categoría Cadete. El Xàtiva voleibol Cadete masculino finaliza la primera fase ganando en Picassent por 3-1 y proclamándose líder del grupo C, con diez jornadas disputadas y diez partidos ganados. Ahora comienza la segunda fase que estará formada por diez equipos, los dos mejores de cada grupo donde los cuatro primeros accederán a la Final Autonómica. Gran partido del Xàtiva Cadete femenino Preferente, también en la primera división, que jugaron un grandísimo partido en Sant Joan d'Alacant pese a la derrota por 3-2 y un quinto set de infarto (17-15). Victoria del Cadete femenino Zonal del Xàtiva por 3-1 contra el CV Alzira, logrando mantener la segunda posición en la clasificación en su grupo. Categoría infantil: En Infantil femenino de la primera División Preferente, ganaron las chicas del Dental Carralero Xàtiva verde por 0-3 en Sant Joan d'Alacant, cerrando la primera fase en una exitosa segunda posición y obteniendo la clasificación para la segunda fase, que disputarán los ocho mejores equipos de la Comunidad Valenciana, nueva liga en la que los cuatro mejores clasificados jugaran la final autonómica. Buenas noticias también para el Infantil masculino Dental Carralero Verde que conseguía ganar en Picassent por 0-3 y también ha obtenido la clasificación para la segunda fase en el grupo de los diez mejores equipos de la Comunidad Valenciana, donde los cuatro primeros tendrán plaza en la final autonómica. Victoria del Dental Carralero amarillo femenino por 3-0 contra el CV Alzira para cerrar la segunda posición en la tabla. Los chicos Infantiles de primer año Dental Carralero Amarillo tuvieron doble desplazamiento a Campello y Benidorm donde cayeron derrotados, pero con una mejora en el juego significativa. El Claret CV Xàtiva vencieron al CV Picassent por 3-0, con dominio setabense.