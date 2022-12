El valenciano Enrique Martín Machado consiguió subirse a lo más alto del podio y proclamarse ganador del LIII Campeonato de España de Caza Menor con Perro, celebrado durante el fin de semana en la localidad aragonesa de Plenas.

Enrique Machado entró al control con cinco perdices abatidas y un total de 2750 puntos que le permitieron lograr el título de campeón de España, “un sueño que tenía desde niño”. En el podio le acompañaron Víctor Aldama, de La Rioja, y Luis Pérez, de Andalucía, que alcanzaron el segundo y tercer puesto, respectivamente. El resto de representantes de la Comunitat Valenciana, Rubén Galván, Cristian Albado y José Beltrán no pudieron alcanzar los primeros puestos de la clasificación pero también lucharon hasta el final por conseguir destacar en la clasificación final. Todos ellos compartieron la victoria de su compañero Enrique como suya propia.

El recién nombrado campeón de España disfrutó la final junto a su perra y acompañado de su familia y amigos, y reconoció que tras ganar se sentía “como en una burbuja”. “Quiero dar las gracias y felicitar a Juan Ballestero y a la Sociedad de Cazadores de Plenas por dejarnos un coto espectacular con unas perdices con una bravura y una dureza dignas de admirar”, destacó. Asimismo, quiso felicitar “a la Real Federación Española de Caza y a todo su equipo de trabajo, a la Federacion Aragonesa de Caza y a nuestra Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, a nuestra presidenta, Lorena Martínez, y a nuestro vicepresidente de competiciones, Alberto Catalá Pedrosa, por estar siempre a nuestro lado. Y, cómo no, a todos los jueces del campeonato, en especial a Jesús Canay Riveiro y a José, el juez que me tocó en el sorteo”. “También me gustaría decir que para mí todos los participantes son también ganadores ya que estoy más que seguro que han luchado tanto como yo o más. ¡Volveréis más fuertes! –les animó-. Un abrazo a todos y al pueblo de Plenas, que ya lo tengo marcado a fuego en mi corazón”, concluyó.

El campeonato estaba organizado por la RFEC, la Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y respaldado por el Gobierno de Aragón. También colaboró la Diputación Provincial de Zaragoza, la comarca Campo de Belchite y el Ayuntamiento de Plenas, así como la Asociación Deportiva Río Santa María de Plenas, que lleva meses preparando cada detalle del campeonato.

Desde la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana se suman a las felicitaciones a Enrique Martín, cuyo éxito alcanzado es todo un orgullo para la entidad, y agradecen a todos los organizadores y colaboradores que han hecho posible el desarrollo de esta jornada “inolvidable”.