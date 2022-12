Tres puntos clave para el Familycash Xàtiva voleibol femenino que ganaron por 0-3 al AVG Mazo Almería (25-27/20-25/15-25), en partido disputado el pasado sábado en el pabellón Moisés Ruiz de Almería, correspondiente a la décima jornada de la liga de plata española. Las de Rafa Mora disputaron un partido muy serio contra un rival directo que les permite escalar puestos en la clasificación y salir de la zona comprometida de la tabla. En estos momentos son octavas empatadas a puntos con el séptimo clasificado: Atarfe de Granada. Las de Xativa conseguían ventaja en los primeros compases del primer set (3-7), lo que les permitió jugar con relativa comodidad y fueron agrandando su ventaja (12-20), pero las andaluzas supieron reaccionar a tiempo después de varios errores no forzados del equipo de Xàtiva. La ventaja fue menguando (20-23) y las almerienses se crecieron con una serie de acciones muy efectivas. Un final de infarto llevaba al equipo de Xàtiva a ganar por la mínima 25-27. En la segunda manga las de Xàtiva salieron dispuestas a no realizar ninguna concesión más y fueron dominando en el marcador (6-12), las locales tuvieron que arriesgar y acabaron cometiendo algunos errores que fueron aprovechados por las visitantes (11-19). Desde aquí hasta el final las setabenses estuvieron muy regulares en ataque y defensa, anotándose también el segundo set (20-25). Bien se ponían las cosas para las visitantes, que siguieron realizando su juego en el tercer set (4-8), aunque las almerienses no estaban dispuestas a irse sin puntuar y consiguieron empatar (8-8), fue un momento clave del encuentro que supieron resolver muy bien las de Xativa, que tuvieron que trabajar intensamente en bloqueo y en ataque (11-16). Las setabenses se convirtieron en dominadoras de la situación y ya no permitieron que las almerienses reaccionaran, pese a que lo intentaron de todas las maneras posibles, los puntos fueron cayendo hasta el final (15-25), consiguiendo una gran victoria.

Las máximas anotadoras fueron por el AVG Almería: Raquel Gutiérrez con 14 puntos y Lily Khaumoku (10). Por el Xàtiva: Roció Dengl con 23 puntos con una gran actuación, Andrea Martínez (10) y Lucia Ferri (9). Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Mascarell, Gueorgieva, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi, Dengl. Próxima jornada: sábado 17 de diciembre a las 16:00 horas las de Xàtiva reciben en el Pabellón de Voleibol al Tenerife Cisneros Alter, en otro encuentro importante para ambos conjuntos. Superliga 2 Masculina Victoria ajustada del Familycash Xàtiva masculino en Torredembarra por 2-3 (25-21/14-25/21-25/27-25/14-16) en partido disputado en la tarde del domingo en el pabellón Sant Jordi, correspondiente a la décima jornada de la liga de plata española. Dominio alterno para ambos conjuntos en un partido muy disputado, en el que los de Xàtiva no supieron aprovechar las ventajas del primer set. Los setabenses iban ganando por 7-13, sin embargo, no consiguieron mantener las diferencias ante un luchador equipo local que lograba empatar 20-20 y poner el partido en tablas. Final de set con gran regularidad del Torredembarra que les permitió adelantarse (25-21). Gran dominio de los de Hernán Pesci en la segunda manga, y una gran regularidad en todas las facetas del juego, que los llevo a anotarse el parcial por 14-25. De nuevo los de Xàtiva mostraron un juego muy vivo en el tercer set, demostrando una gran intensidad en defensa, ataque y bloqueo, que contrarrestaba cualquier reacción del conjunto local, los visitantes dieron la vuelta al partido por 21-25. Un gran cuarto set del conjunto catalán, aunque con dominio alterno de ambos conjuntos, los locales supieron reaccionar en los momentos claves y forzaron el tie-break en un final emocionante (27-25). Un quinto set muy igualado, tal y como se preveía, en el que llevaron la iniciativa los locales, pero en el que los de Xàtiva lucharon lo indecible (8-7). Conseguían una ventaja importante los locales (12-9), pero los visitantes no estaban dispuestos a ceder y lograron empatar (13-13). Después de una bola de set para Torredembarra, los de Xàtiva redondearon la faena con tres grandes acciones finales, consiguiendo ganar 14-16 en un final de infarto. Máximos anotadores: Por Torredembarra: Carlos Mora (22) y Pol Navas (15). Por el Xàtiva: Rubén Martínez (20), Barrial (15), Guillem García (13) y Álvaro Gómez (12). Jugaron por Xàtiva: Barrial, Martínez Ferrer, Peñalver, Micó, Guillem García, Ferran García, Pérez Lledó, Reyes, Mateu, Hervás, Brunaccio, Benlliure, Romero y Gómez. Próximo partido en Xàtiva el sábado 17 de diciembre 2022 a las 18:15 horas, donde recibirán al líder e imbatido CV Illa Grau, en un partido que se prevé espectacular y que finaliza la primera vuelta. Categorías Base Dos grandes victorias para los equipos Juveniles masculino y femenino de la Primera División Autonómica. El Xàtiva Juvenil femenino ganaban por 3-1 al Daya Nueva (29-27, 25-12, 24-26, 25-17) en un partido muy disputado. Las de Xàtiva dominaron el encuentro con buen juego. El Xàtiva Juvenil masculino lograba ganar en Elche por 0-3 en un partido que dominaron los setabenses de principio a fin. Victoria del Sénior masculina del Xàtiva por 3-1 contra el CV Eliana en partido igualado, pero con dominio local. Derrota por la mínima del Xàtiva Juvenil femenino en la Segunda División Autonómica por 2-3 contra el CV Picassent, en partido con dominio alterno. Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento. Categoría Cadete. Primer partido de la segunda fase para el conjunto Cadete masculino del Xàtiva voleibol y primera victoria por 3-1 frente al Illa Grau de Castellón por 3-1 con dominio local. Primera jornada de la segunda fase y primera victoria del Xàtiva voleibol Cadete femenino de la Primera División Preferente por 3-0 contra CV Alicante 2000 en un partido bien controlado por las de Xativa. Victoria importante del Cadete femenino Zonal del Xàtiva por 3-0 en Alzira, las setabenses se llevaron los tres puntos en juego en un buen partido. Categoría Infantil: Derrota del Infantil masculino Carralero Xàtiva Verde por 1-3 contra el CV Illa Grau en la primera jornada de la segunda fase liguera. Derby local con victoria del Claret CV Xàtiva por 3-0 frente al Dental Carralero Xàtiva Rojo. Derrota del Dental Carralero Amarillo femenino por 0-3 en Alzira. Victoria del Claret CV Xàtiva por 3-0 en partido contra el CV Picassent que dominaron las setabenses.