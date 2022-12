Con el parón de Navidades a la vuelta de la esquina, la Liga por Equipos FPCV 22/23 comienza a decantar el rumbo de sus grupos pasado el ecuador de la fase liguera. Los más de 350 equipos que conforman la competición buscan colocarse en lo más alto de la tabla en estas últimas fechas antes de comenzar el 2023.

En lo que respecta a la Cuarta categoría femenina, parece que todo se decantará en el inicio del próximo año. El Grupo A disputará los últimos partidos antes del parón la semana que viene, aunque las chicas del Woman Padel Palace ya destacan en el puesto más alto de la clasificación. El mismo caso sucede en el Grupo B, que dará por finalizada la fase liguera la segunda semana de enero. El Grupo C cerrará su primera fase la próxima semana con duelos directos por el liderato, mientras que el Grupo D lo hará también en 2023.

En Castellón y Valencia el rumbo de competición cambia. El Grupo E da por sentenciada la fase liguera a falta de dos partidos después de la victoria del líder, el Club Frontenis San Patricio 1, ante el Camp Bixquert 3, segundo clasificado, por 0-3 en la última jornada. El Padelgym Club Carlet 2 también venció por 3-0 al Camp Bizquert 2. Victorias para el CC Onda B por 3-0 ante el OK Padel Castellon 5 y del Club de Tenis Vila-Real No Limits 2 ante las líderes, el +Q Padel Castellón 4, para empatar en la cima de la clasificación. En el Grupo G, las jugadoras del OK Padel Castellon 4 se llevaron la victoria en el único partido de la jornada ante el Padel En Cubierto Onda 1.

La división masculina se deja la emoción final para después de Navidad. El fin de semana pasado nos deparó muy poca acción el campeonato. Victoria solitaria por 3-0 del Club de Padel Novatorrevieja frente a Club Padelalex 2 en el Grupo A, mientras que en los grupos D, E, F y G ni siquiera se disputó un solo partido de la quinta jornada. No fue el caso del Grupo B después de las victorias por 2-1 del Deportivo Stadio Alicante 5 ante el Bohemian Premium y de la Escuela de Padel Mutxamel CF 2 junto al 3-0 endosado por el Club Atlético Montemar 3 al Padelclub Alicante Indoor 4.

Doble 3-0 en el Grupo C a favor de Club de Padel El Salt B y Topo Indoor ante Padelclub Alicante Indoor y el Deportivo Stadio Alicante 6 respectivamente, mientras que el Urban Padel MXT 4 ganó por 2-1 al Club de Padel El Salt A. Tras los 3-0 a favor de Club Padel Burriana 5 frente a CPS 15 y del Padel Moro 4 ante el Club de Tenis Vila-real Padel Nolimits 5, el Grupo H acaba su competición durante este 2022.

Por su parte, el Grupo I deja para 2023 dos jornadas emocionantes para decidir la fase liguera. El sábado se disputaron cuatro partidos, con victorias por 3-0 para el Peri Esport B frente a Les Coves A y para A Padel Cer Vall d’Uxó 2; mientras que Mas dels Frares 4 y Club de Padel Burriana 6 se anotaban un 2-1 a su favor. El único partido de la jornada para el Grupo J fue el Padel indoor Castellón B contra Club Frontenis Torreblanca 2, con un resultado de 3-0 a favor de los castellonenses.

