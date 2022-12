Los nadadores FER superaron con muy buena nota el primer examen de la nueva temporada, el Campeonato de España Absoluto en piscina corta. Tres de ellos (Ángela Martínez, Alba Herrero y Nacho Campos) volvieron a casa con más peso en la maleta, el derivado de las medallas conseguidas. Mientras, Pedro Sánchez Castillo y Mikel Bonal lograron sendos bronces. En total, la delegación FER acumuló en Sabadell 10 podios.

Ángela Martínez Guillén (KZM) se colgó un oro en los 800m, una plata en los 1.500m y un bronce en los 400m. A sus 18 años, la ilicitana va camino de convertirse en una de las grandes embajadoras de la natación femenina valenciana. «Si soy sincera, me quedé con ganas de más oros. No tanto en los 400m, pero sí en los 1.500m libres, prueba en la que se me escapó la victoria. Pero me ha servido para aprender. La temporada acaba de comenzar. Volveré más fuerte».

Si soy sincera, me quedé con ganas de más oros Ángela Martínez Guillén - Nadadora del equipo FER y del KZM

Nacho Campos (Nados de Castellón) logró la mejor marca nacional MMA de 18 años en los 100 metros libres parando el crono en 48.16. Además sumó tres medallas, dos platas (en los 100m estilos y en los 100m libres) y un bronce (en los 200m libres). El castellonense logró también el récord autonómico de los 100 estilos con 54.54 y con su club los de 4X100 (3:18.48) y 4X200 libres (7:15.45). «Es un Campeonato diferente, ya que no hay series y finales. Es decir, te lo juegas todo a una carta y es algo a lo que no estoy acostumbrado. Dicho esto, me ha ido mejor de lo esperado. Lástima de quedarme a una centésima del oro en los 100m libres».

Me ha ido mejor de lo esperado. Lástima de quedarme a una centésima del oro en los 100m libres Nacho Campos - Nadador del equipo FER y del Nados de Castellón

Una plata y un "oro oficioso" fue el botín de Alba Herrero ( CN Tenis Elche). La eldense, de 20 años, fue segunda en los 400m y 200m libres. No obstante, en esta distancia, se convirtió en la mejor española, puesto que se llevó la victoria una nadadora holandesa. «Aunque en mis dos pruebas principales me quedé a las puertas del oro, estoy contenta, porque he hecho mejores marcas de lo que preveía».

Aunque en mis dos pruebas principales me quedé a las puertas del oro, estoy contenta, porque he hecho mejores marcas de lo que preveía Alba Herrero - Nadadora del equipo FER y del CN Tenis Elche

La cosecha FER se completó con el bronce de Pedro Sánchez Castillo ( C.N. Tenis Elche), en los 200m espalda: «Acabé tercero, pero fue un desenlace muy ajustado. Perfectamente, podía haber ganado y el de Mikel Bonal (Centro de Natación Petrer), en los 200m braza. «Este formato de contrarreloj no me resulta fácil de manejar. Afortunadamente, lo pude resolver el último día pero no ha sido del todo suficiente», dijo Bonal.

Acabé tercero, pero fue un desenlace muy ajustado. Perfectamente, podía haber ganado Pedro Sánchez Castillo - Nadador del equipo FEr y del C.N. Tenis Elche

Este formato de contrarreloj (es decir, de una sola carrera por prueba) no me resulta fácil de manejar. Afortunadamente, lo pude resolver el último día Mikel Bonal - Nadador dle equipo FEr y del Centro de Natación Petrer

Trece preseas para la Federación Valenciana de Natación

La natación valenciana sumó 13 medallas en el LXVI Campeonato de España Absoluto de Invierno, celebrado en el Centro Can Llong de Sabadell. En este Nacional de piscina corta, que reunió en Barcelona a 740 deportistas, la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana acudió con 62 competidores pertenecientes a 13 clubes, que firmaron una gran actuación con esas trece presas (1 oro, 8 platas y 5 bronces) además de batir una mejor marca nacional, 11 récords autonómicos y 5 mejores marcas de edades. Además de las medallas de los deportistas del Proyecto FER hay que sumar las platas de Rosa Peris (Castalia) y Paula González (Delfín).

Por clubes: KZM Swimming Team (1 oro, 2 platas y 1 bronce), Tenis Elche (2 platas y 1 bronce), Nados Castellón (2 platas y 1 bronce), Castalia (2 platas) y una el Delfín.