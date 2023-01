Familycash Xàtiva masculino logró una importante victoria en Zaragoza por 1-3 (25-21/19-25/22-25/14-25) y sigue firme en la lucha por la cuarta plaza de la liga de plata española en partido disputado el pasado sábado en el Pabellón Siglo XXI de la capital aragonesa. Los de Hernán Pesci realizaron un gran encuentro ante un durísimo rival como el Club Voleibol Zaragoza, siempre arropado por su público, que llenaba totalmente el pabellón. Ambiente de gala y máxima emoción, los de Zaragoza venían claramente a por la victoria, después de ganar al Lleida la pasada semana, y así lo demostraron en el primer set, en el que fueron por delante (16-14), los de Xàtiva lucharon lo indecible pero los aragoneses estuvieron muy sólidos, cometieron pocos errores y ganaron 25-21. Cambiaba el panorama en la segunda manga, los de Xàtiva estuvieron más efectivos en el ataque, una gran recepción de Borja Reyes facilitaba la distribución del juego al colocador Victor Micó, que jugó un gran partido (7-10). Dos errores de ataque locales contribuyeron a ampliar la diferencia (11-18), y los de Xàtiva empataron el partido. El tercer set fue muy emocionante, los de Zaragoza lucharon lo indecible con el aliento constante del público, que disfrutaba del bellísimo espectáculo deportivo (5-2), los de Xàtiva reaccionaron y trabajando a destajo en ataque y bloqueo, le dieron la vuelta al marcador (10-11). Fue un momento crucial, sin embargo, los locales jugando de forma increíble, tomaron nuevamente la iniciativa (19-17). Mayor emoción imposible en un final de set que decantaría el devenir del partido. Brunaccio, Guillem García y Barrial, trabajaron a destajo en bloqueo y ataque, logrando parar a los zaragozanos (21-23). No perdonaba Luis Brunaccio, que con dos potentes ataques consecutivos cerró el set para el Xàtiva (22-25). Un gran mazazo para el Zaragoza que veía como se escapaba el tercer set. Familycash Xàtiva VB dominó durante todo el cuarto set dejando sin opciones de puntuar al equipo local.

Máximos anotadores del Zaragoza: Javier Jarque (15). Por el Xàtiva: Sebastián Barrial (16), Brunaccio (16), Rubén Martínez (11), Guillem García (11).

Jugaron por Xàtiva: Barrial, Martínez Ferrer, Peñalver, Micó, Guillem García, Ferran García, Reyes, Mateu, Hervás, Brunaccio, Benlliure, Romero y Gómez.

Próximo partido en Pabellón voleibol Xàtiva el sábado 4 de febrero a las 18:15 horas contra el CV Roquetes de Tarragona.

Superliga 2 Femenina

El Familycash Xàtiva voleibol femenino lograba puntuar en el derby valenciano de la Superliga 2 femenina pese a la ajustada derrota por 3-2 (25-14/23-25/25-11/21-25/15-13) en partido disputado el pasado el pasado sábado en el pabellón de la Universidad de Alicante. Las de Rafa Mora empataron el encuentro por dos veces y lucharon lo indecible en el quinto set. Comenzaron golpeando duro las universitarias alicantinas prácticamente sin dar opciones al equipo setabense, que sufrieron mucho en recepción. Las atacantes Gianetti y Christiansen no perdonaron y llevaron a su equipo a la victoria (25-14). Cambiaba el panorama en la segunda manga, las de Xàtiva estuvieron mucho más acertadas en ataque (1-6), pero empataban las alicantinas 10-10. De nuevo las espadas en alto, pero las de Xàtiva siguieron trabajando y volvieron a obtener ventaja (16-21), aunque tuvieron que luchar hasta el final (23-25). De nuevo cambiaba el panorama en el tercer set, esta vez eran las alicantinas las que acabaron dominando (12-4). Con el marcador en contra las de Xàtiva arriesgaron y jugaron a contracorriente, cediendo por 25-11. Pero el partido aún no había terminado, las de Xàtiva no se rindieron y encararon el cuarto set sin complejos pese a la importante desventaja inicial (9-2). Rocio Dengl se echó el equipo a la espalda y en una racha de ataques imparables, unidos a grandes defensas del setabenses, le dieron la vuelta al marcador (12-14) y siguieron luchando (17-20). No se les podía escapar y finalmente lograron forzar el tie-break por 21-25. Un quinto set incierto tenía abiertas todas las posibilidades, primero fueron las locales las que encararon con ventaja el marcador (7-2) trabajando a destajo en bloqueo. Las setabenses nunca se rindieron y lograron de nuevo empatar (7-7), mayor emoción imposible. Serían las alicantinas las que tomarían la ventaja con buen saque y ataque (13-11) y fueron más regulares en un final de infarto (14-13) que hubiera podido deparar la sorpresa. Las locales ganaron 15-13.

Máximas anotadoras del Alicante: Gianetti (20) y Christiansen (15).

Por el Xàtiva: Roció Dengl con 21 puntos, Cristina Briggs (12). Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Gueorgieva, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi y Dengl.

Próxima jornada: sábado 4 de febrero a las 16:00 horas las de Xàtiva reciben en el Pabellón de Voleibol al Mairena de Sevilla.

Categorías de base

Derrotas de los equipos Juveniles femeninos. El Xàtiva Juvenil femenino de la Primera División Autonómica cedieron por 0-3 (26-28, 23-25, 23-25) ante el Ilicitano Carrus, en un encuentro con los parciales más que igualados. Las de Xàtiva no tuvieron suerte en ninguno de los tres sets con final de infarto. Derrota Juvenil femenino en la Segunda División Autonómica por 0-3 contra el Arenas de Gandía, en partido con dominio de las de la Safor, líder de la clasificación.

Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento.

Categoría Cadete. El Cadete masculino del Xàtiva voleibol, no pudo con el líder Fabraquer de Campello y cedieron por 1-3 pese a los que los de Xàtiva ganaron el primer set dando la sorpresa. Victoria del Cadete femenino Preferente frente al Almoradí por 3-0 en partido dominado por las de Xàtiva. Victoria importante del Cadete femenino Zonal del Xàtiva por 3-0 contra el CV Algemesí.

Categoría infantil: Victoria del infantil masculino Carralero Xàtiva Verde por 3-1 contra el CV Fabraquer del Campello. Un buen resultado. Derrota del Cadete femenino Preferente por 1-3 frente al CV Gandía. Victoria del Claret CV Xàtiva por 3-2 frente al Real de Gandía. Derrota del Dental Carralero Rojo por 1-3 contra Picassent. Tampoco pudieron puntuar los chicos del Dental Carralero Amarillo contra el Sant Joan.