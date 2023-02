Un desplazamiento largo y complicado para el Familycash Xàtiva voleibol femenino que visitaba la cancha del primer clasificado. El CV Melilla Sport Capital venció por 3-0 (25-20, 25-17, 25-17) en el partido correspondiente a la jornada 16 de la Superliga 2, que se disputó el pasado sábado en el pabellón Javier Imbroda de la ciudad autónoma de Melilla. Un encuentro que fue transmitido en directo por la Radio Televisión de Melilla, en el que las de Xàtiva lucharon lo indecible, pero el líder demostró su condición.

Las de Rafa Mora salieron a por todas en el primer set y consiguieron ventaja (7-10). Las locales con dos puntos directos de saque y varios ataques lograron limar diferencias y avanzarse (18-14). Las setabenses no se rindieron y arriesgaron hasta colocarse 20-19. Un final de set más contundente de las melillenses cerraba por 25-20. En la segunda manga las locales salieron mucho más enchufadas y cometieron menos errores. Pronto tomaron una diferencia importante (14-6) que fueron aumentando gracias a la efectividad de los primeros tiempos de ataque, los errores en saque del equipo setabense todavía las fue lastrando más en el marcador. En el tercer set las de Xàtiva recuperaron el nivel de juego que exhibieron en el primer set, buenas defensas y ataque certero (1-4). De nuevo los errores en el saque visitante dieron demasiada ventaja a las locales (12-10). Un conjunto melillense mucho más efectivo en la red lograba cerrar el parcial por 25-17.

El entrenador Rafa Mora comentaba al final del encuentro: “Nos encontramos a un equipo local invicto en la liga de plata, muy fuerte en defensa y contraataque, en el primer set estuvimos más igualadas, luchamos mucho, pero el gran saque de las de Melilla marcaba diferencias en el segundo y tercer set. Seguimos luchando de cara al final de liga con el objetivo de mantener la categoría, debemos sumar lo máximo posible cuanto antes para salir de la zona de peligro”.

Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Lace, Ferrer, Richardi, Dengl.

Próxima jornada: sábado 18 de febrero a las 18:15 horas reciben en el Pabellón de Voleibol al Futbol Club Cartagena, segundas en la clasificación.

Superliga 2 Masculina

A punto estuvo el Familycash Xàtiva masculino de forzar el quinto set en Tarragona, aunque perdieron finalmente por 3-1 (25-18,17-25,25-20,25-20), en el partido que se disputó el pasado sábado en el pabellón Sant Pere y Sant Pau de la ciudad tarraconense, correspondiente a la jornada 16 de la liga de plata española. Los de Hernán Pesci disputaron un buen encuentro, lucharon hasta el último punto, destacando el intenso trabajo en defensa, uno de los mejores esta temporada, pero los catalanes fueron más efectivos en ataque en los finales de set.

En la primera manga los de Xàtiva empezaron cometiendo demasiados errores no forzados, pero fueron capaces de recuperar el terreno perdido (10-12). La regularidad de los locales fue decisiva para darle la vuelta al marcador (17-14), que no abandonaron hasta el final. En la segunda manga de nuevo los setabenses se ponían por delante en el marcador (10-13). Esta vez eran los de Xàtiva, con una defensa increible y un ataque muy efectivo, los que lograban mantener las distancias, sin cometer errores, con un espectacular Rubén Martínez, lo que les permitió empatar el partido (17-25). En el tercer set los del Tarragona salieron a por todas, pero los de Xàtiva también estuvieron muy activos (13-11), los catalanes no cometieron errores y fueron incrementando las diferencias. En un esfuerzo titánico los de Xàtiva recortaron hasta 21-20, pero no perdonaron los de Tarragona en los momentos finales (25-20). Un emocionante cuarto set, que se les escapó incomprensiblemente a los de Xàtiva viendo la diferencia de puntos (7-13). Los de tarragona espoleados por su afición consiguieron recortar poco a poco las diferencias (19-19), en un instante del partido en que los dos entrenadores habían consumido los dos tiempos muertos. Jugadas largas y emocionantes, ambos conjuntos luchaban en un partido muy vivo, hasta que dos errores de ataque setabense, permitieron a los locales adelantarse en el marcador, y lograr mantener la diferencia hasta el final. Pequeños detalles decidieron un partido que el público disfrutó.

Jugaron por Xàtiva: Barrial, Martínez Ferrer, Micó, Guillem García, Reyes, Mateu, Brunaccio, Romero, Climent y Gómez.

Próximo partido en Xàtiva el sábado 18 de febrero de 2023 a las 20:30 horas, recibirán al colista CV Sayre de Las Palmas de Gran Canaria.

Categorías Base

Una de cal y una de arena para los equipos Juveniles masculino y femenino de la Primera División Autonómica. El Xàtiva Juvenil femenino ganaron al Liceo Paterna por 3-1 (25-21/22-25/25-19/25-22) en un encuentro muy igualado y disputado. Las de Xàtiva ganaron el primer set y el tercero con bastante claridad. Las visitantes empataron el segundo y cedieron el cuarto muy ajustado. Un partidazo del Juvenil masculino frente al Benidorm pese a la derrota setabense por 1-3 (25-27, 26-28, 25-15, 21-25). Unos parciales tan igualados que cualquiera de los dos conjuntos hubiera podido llevarse la victoria, que finalmente fue para los alicantinos. Derrota del Xàtiva Juvenil femenino en la Segunda División Autonómica por 0-3 contra el CV Oliva, en un encuentro en el que las visitantes fueron superiores.

Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento.

Categoría Cadete. Primera división: Victoria por 3-1 del Xàtiva voleibol Cadete Femenino preferente contra el SD Petrer, en un encuentro totalmente dominado por las setabenses. Partidazo del Cadete masculino del Xàtiva voleibol pese a la derrota 2-3 contra el Mediterráneo de Castellón. El Xàtiva voleibol femenino de categoría Zonal cedieron por 0-3 contra el CV Picassent en partido con dos sets muy igualados.

Categoría infantil: Victoria del Dental Carralero Verde de la Primera División Preferente por 3-0 contra el CV Valencia. Las de Xàtiva dominaron muy claramente el partido y consiguieron los tres puntos en juego. Victoria del Dental Carralero amarillo Xàtiva por 3-0 ante el CV Picassent en un partido bien jugado por las setabenses. Derrota del Infantil masculino Preferente por 0-3 contra el CV mediterráneo, un partido con numerosas bajas por gripe del equipo de Xàtiva, que tuvo que recomponer el sexteto habitual. Derrota del Infantil masculino Carralero Xàtiva Rojo por 0-3 contra el CV Mediterráneo de Castellón.