Confundente victoria del Familycash Xàtiva masculino contra el CV Sayre de Las Palmas de Gran Canaria por 0-3 (25-11/25-16/25-11) en partido disputado en la tarde del pasado sábado en el pabellón de voleibol setabense, correspondiente a la jornada diecisiete de la liga de plata española. Un partido en el que los de Hernán Pesci se llevaron los tres puntos en juego ante un luchador equipo canario. En el primer set los de Xàtiva lograron adelantarse en el marcador después de que los canarios consiguieran contener el partido (10-9), a partir de ese momento, la regularidad local conseguiría que las diferencias fueran aumentando, sobre todo por el trabajo en saque y ataque (17-10), lo que acabaría forzando el tiempo muerto del entrenador canario. Una diferencia que fue aumentando hasta el final. En la segunda manga un panorama muy parecido al set anterior, los visitantes lucharon lo indecible (8-7), los setabenses tuvieron que emplearse a fondo para marcar diferencias (13-10). Los de Xàtiva trabajaron un excelente ataque y forzaron en saque para dificultar a la recepción canaria. Las diferencias fueron aumentando hasta el final. El tercer set fue el más cómodo para los locales, quizás el más claro del partido, los canarios arriesgaron, pero cometieron demasiados errores no forzados, pese a que los comienzos resultaron igualados (5-5). Cuando la diferencia comenzaba a ser algo más significativa el técnico de Xàtiva decidió dar entrada a los jugadores menos habituales, sobre todo juniors o juveniles, que tuvieron sus minutos y su protagonismo en pista. Finalmente, los locales cerraban el partido sin mayores complicaciones.

Máximos anotadores: Por CV Sayre: Antonio De Sena (7).

Por el Xàtiva: Luis Brunaccio (12) Rubén Martínez (9). Jugaron por Xàtiva: Barrial, Martínez Ferrer, Peñalver, Micó, Guillem García, Ferran García, Pau Martínez, Reyes, Mateu, Hervás, Brunaccio, Benlliure, Romero y Gómez.

Próximo partido con desplazamiento a la ciudad catalana de Sabadell, el sábado 25 de febrero 2023 a las 16:30 horas, contra el Club Natación Sabadell.

Superliga 2 Femenina

Derrota del Familycash Xàtiva voleibol femenino contra el segundo clasificado Futbol Club Cartagena por 0-3 (13-25/11-25/22-25), en partido disputado el pasado sábado en el pabellón de voleibol setabense, correspondiente a la jornada diecisiete de la liga de plata española femenina. Las de Rafa Mora lucharon lo indecible contra un equipo muy superior que logró controlar bien el partido en los dos primeros sets, pero que tuvo una extraordinaria reacción setabense en el tercer set. Las cartageneras demostraron en la primera manga el porque de su posición en la clasificación, trabajando bien en bloqueo y con un buen ataque (7-11). Las de Xàtiva intentaron arriesgar, pero se encontraron a un rival muy sólido y nada pudieron hacer. Un panorama parecido en la segunda manga, las visitantes cometieron muy pocos errores no forzados, estuvieron excepcionales en bloqueo y ataque, anulando el remate setabense (1-8). Las locales no se resignaron a irse de vacío y volvieron a arriesgar el todo por el todo, recortando algo las diferencias (7-9), pero el esfuerzo no fue suficiente porque las murcianas amarraron más el juego (7-15), dejando sin opciones a las locales. Sin embargo, no hay dos sin tres, las de Xàtiva volvieron a la carga en el tercer set (7-10). Las diferencias no eran tan grandes, aun se podía hacer un poco más, así en una magnifica racha atacante lograron adelantarse en el marcador por primera vez durante el encuentro (16-14). Contraatacaban las murcianas que no querían ninguna sorpresa (17-20) forzando el tiempo muerto del entrenador de Xàtiva. Reaccionaron de nuevo las setabenses, y el empuje dio sus frutos (21-20), máxima emoción y momentos brillantes de juego, con el apoyo del público. Sin embargo, al final se rompió el sueño setabense con dos excelentes bloqueos murcianos que cerraban el partido por 22-25.

Jugaron por Xàtiva: Briggs, Gueorgieva, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi, Dengl, Montell, Lace, Moll y Gómez.

Próxima jornada: largo desplazamiento a tierras andaluzas, para disputar el importante encuentro el domingo 26 de febrero 2023 contra el Pizarra de Málaga a las 12:00 horas.

Categorías Base

El equipo masculino Xàtiva senior de la Segunda División Autonómica conseguía una doble victoria en una doble jornada que tuvieron que disputar. El sábado ganaron por 3-0 al CV La Eliana y el Domingo ganaron en Sagunto por idéntico resultado de 0-3 contra el Stella Maris. Derrota del Juvenil masculino del Xàtiva voleibol por 3-1 contra el CV Valencia en la Primera División Autonómica, en un partido disputado hasta el final. Victoria del Juvenil femenino de Segunda División Autonómica en Algemesí por 1- 3 (25-22/7-25/9-25/5-25).

Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento.

Categoría Cadete. Victoria del Xàtiva voleibol Cadete femenino Preferente por 0-3 en Alicante frente al Alicante 2000 en un partido controlado por las de Xàtiva. Derrota del Xàtiva Cadete masculino Preferente por 3-1 en Castellón frente al CV Illa Grau, en un partido emocionante. El conjunto Cadete femenino zonal del Xàtiva venció en Picassent por 0-3, disputando un buen partido.

Categoría Infantil: Importante victoria del Dental Carralero Xàtiva verde en la categoría Infantil femenino Preferente en Elche por 2-3 contra el CV Elche en un partido muy igualado hasta el final. Derrota del Dental Carralero Xàtiva verde Infantil masculino por 3-0 con un tercer set muy igualado. Victoria del Infantil femenino zonal Dental Carralero Amarillo por 0-3 contra el Real de Gandía. Derrota del Dental Carralero Rojo en la cancha del Real de Gandía por 3-0.