Espectacular fin de semana para los dos equipos de las ligas de plata españolas del CV Xàtiva, con dos desplazamientos muy largos y partidos complicados, que lograron sacar adelante con buen juego, lo que les permitió regresar con los tres puntos en juego.

Superliga 2 Femenina

Tres puntos clave para el Familycash Xàtiva voleibol femenino que ganaron por 1-3 (13-25/25-21/18-25/21-25) en la cancha del CV Pizarra de Málaga, en el partido correspondiente a la jornada 18, que se disputó el domingo por la mañana en el pabellón municipal Dani Pacheco. Después de tres derrotas consecutivas contra los equipos de la parte alta de la clasificación, las de Rafa Mora recuperan la senda de la victoria para abandonar casi definitivamente los puestos de riesgo en la clasificación, sumando veintiún puntos, lo que les permitirá sacudirse la presión en los siguientes partidos en juego, que serán apasionantes.

En el primer set las de Xàtiva dominaron desde el principio hasta el final trabajando muy bien en el saque, dificultando la recepción malagueña. Un buen ataque hizo el resto hasta ganar 13-25. Reaccionaron las andaluzas tirando de casta, cometiendo menos errores y mejorando mucho en el saque. Eran las de Xàtiva las que sufrían en recepción, lo que les impedía construir un ataque en condiciones (12-6). Una desventaja que fueron limando poco a poco las visitantes (18-15). Con el 22-20 aun tenían opciones las de Xàtiva, sin embargo un ataque y un bloqueo de las locales prácticamente sentenciaba el set a su favor (25-21). De nuevo un tercer set muy igualado (11-11), las malagueñas querían más, y las de Xàtiva no debían permitir que se les complicara el partido. Tres ataques contundentes de las setabenses rompieron la igualdad (11-14) y a partir de ese momento dominaron de nuevo la situación ganando por 18-25. Un cuarto set sufrido y luchado por ambos equipos (9-9), pero las setabenses lograron nuevamente romper la igualdad (11-15). Reacción andaluza para empatar 19-19, con momentos de juego brillantes. Sin embargo, las de Xàtiva no perdonaron en los instantes finales y fueron capaces de llevarse el partido y los tres puntos en juego por 21-25.

Las máximas anotadoras fueron por el Pizarra: Lucia Grof (17) y Sofia Bustillo (15). Por el Xàtiva: Roció Dengl con 18 puntos, Lace (14) Y Cristina Briggs (13).

Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Lace, Gueorgieva, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi, Dengl.

Próxima jornada: sábado 4 de marzo a las 16:00 horas reciben en el Pabellón de Voleibol al CV Valencia.

Superliga 2 Masculina

Partidazo del Familycash Xàtiva masculino que ganó al Club Natación Sabadell por 1-3 (15-25/25-23/11-25/18-25) en un encuentro muy serio de los setabenses, correspondiente a la 18ª jornada de la Superliga 2, que se disputó el pasado sábado en el pabellón Les Naus de la ciudad catalana. Los de Hernán Pesci salieron muy concentrados a sabiendas de que era una cancha muy complicada, porque se enfrentaban ante un gran equipo. El líder Illa Castellón había pinchado hace quince días en la misma pista.

Los setabenses comenzaron con mucha fuerza, y por momentos fueron imparables en el primer set. Pronto hicieron las primeras diferencias que supieron mantener hasta el final (15-25). Como si de un guion se tratase, el Sabadell lograba mejorar sensiblemente el nivel de errores no forzados, en particular la recepción, y comenzaron a aparecer sus atacantes, pese a ser un parcial muy igualado, empataban el encuentro (25-23). En el tercer set los de Xàtiva salieron a por todas y superaron el nivel de juego exhibido en el primer set, gran recepción y pase, con primeros tiempos de ataque impecables, en especial Brunaccio y Rubén Martínez (11-25). Nuevamente saldría a la carga el Sabadell en el cuarto set, no se resignaron a irse de vacío, la primera mitad fueron de un juego espectacular de ambos conjuntos, destacando la extraordinaria defensa de los dos equipos (12-12). La igualdad se rompió con tres ataques imparables de Rubén Martínez (13-16). Reaccionaron los del Sabadell, pero se encontraron a un Xàtiva muy sólido que fue incrementando su ventaja, trabajando en bloqueos y ataques al primer tiempo, para conseguir cerrar el partido y llevarse los tres puntos en juego (18-25).

Jugaron por Xàtiva: Barrial, Mateu, Martínez Ferrer, Peñalver, Guillem García, Ferran García, Reyes, Hervás, Brunaccio, Benlliure, Romero, Pau Martínez y Pablo Climent.

Próximo partido en Xàtiva sábado 4 de marzo a las 18:15 horas reciben en el Pabellón de Voleibol setabense al CV Valencia.

Categorías de Base

Gran Jornada de los cuatros equipos. Dos grandes victorias para los equipos Juveniles masculino y femenino de la Primera División Autonómica. El Xàtiva Juvenil femenino ganaban por 3-0 al CV Valencia en partido dominado claramente por el conjunto setabense (25-20, 25-10, 25-14). El Xàtiva Juvenil masculino lograba ganar también por 3-0 al Illa Grau de Castellón (25-14/25-17/25-19), en un partido en el que los visitantes no tuvieron opciones. Dos importantes victorias para el Xàtiva Juvenil femenino en la Segunda División Autonómica por 3-0 contra el CV Valencia. Idéntico resultado el de los chicos de la Segunda División Autonómica que ganaron a domicilio por 0-3 contra el CV Picassent.

Juegos Deportivos Comunidad Valenciana. Iniciación al Rendimiento.

Categoría Cadete. Victoria muy importante por 3-0 del Cadete femenino Preferente Dental Carralero Xàtiva Verde frente a CV La Nucia. Derrota del Cadete masculino del Xàtiva voleibol por 3-0 en la cancha del CV Valencia

Categoría Infantil: Derrota del Infantil femenino Preferente Carralero Xàtiva Verde por 0-3 contra el Playas de Benidorm con parciales muy igualados. Destacar la victoria del Dental Carralero Xàtiva Rojo por 3-0 frente a CV Sedaví.