El Léleman Conqueridor Valencia se jugará la cuarta plaza en la jornada definitiva de la temporada regular tras caer a Conectabalear CV Manacor por tres sets a cero en el último desplazamiento de la competición liguera. Los de Fabián Muraco no pudieron salir airosos de un encuentro ante un equipo balear que, después de haber recuperado a buena parte de sus efectivos, ha superado con contundencia a los valencianos y cortan una racha de cinco victorias consecutivas. Sin embargo, la derrota de Melilla en Lugo mantiene viva la pelea por la cuarta plaza hasta la última jornada, donde Conqueridor se enfrentará al invicto CV Guaguas y al que necesita ganar y esperar una derrota de los melillenses para ser cabeza de serie.

La crónica

Jornada aciaga para Conqueridor, que no ha conseguido entrar en partido ni imponer su juego en ningún momento. Los valencianos, siempre por detrás en el electrónico, no supieron adaptarse ni al pabellón ni al juego balear, que lograba grandes defensas y sumar gracias a sus bloqueos. Álex Ribas, ex del combinado valenciano, fue uno de los principales verdugos del conjunto de Fabián Muraco. Los de Manacor, que siempre estuvieron por delante en el primer set, ampliaron ventajas gracias a un buen saque y cerraron el parcial por 25-20.

En el segundo parcial Conqueridor comenzó a encontrar sensaciones gracias al buen hacer de Facundo Funes y los fogonazos de Vítor Amorim en la parcela ofensiva. Así, el conjunto de Fabián Muraco conseguía su primera ventaja en el encuentro e incluso llegaba a sumar hasta tres puntos de diferencia. Ahí es donde la afición local y el buen trabajo en el saque de los baleares marcaron las diferencias y los de Lluís Molada se aferraban a los ‘play-offs’ cerrando el segundo set por 31-29.

Con el subidón de adrenalina, los locales mantenían su gran juego mientras que Valencia no conseguía ser contundente en ataque. En un mal partido de los de Fabián Muraco, trataban de tirar de carácter y esfuerzos tanto en defensa como en bloqueo, pero el equipo balear estaba inspirado con sus centrales -ambos valencianos- como principales artífices del triunfo. Ferrán Morató hacía estragos en el bloqueo del Conqueridor y Caetano Filter sumaba con continuidad. Todos ellos unidos a un recuperado Chourio y a un César Martín siempre inspirado en la dirección acercaban a Manacor al triunfo y, pese a las intentonas valencianas, el encuentro finalizaba con un ataque por el centro que frenaba en seco las aspiraciones de cuarta plaza del equipo valenciano (25-23).

