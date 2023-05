Final inédita en World Padel Tour la que se vivió el pasado 7 de mayo, Día de la Madre, en el TAU Cerámica Alicante Open 500. Se enfrentaban los quintos cabeza de serie Gonzalo Rubio & Javier Ruiz y la pareja revelación del torneo Eduardo Alonso & Juanlu Esbrí, que eliminaban, sucesivamente, en 1/16 de final a Moyano & Gil (CS 6), en 1/4 de final a Campagnolo & Sánchez (CS 1) y en semifinales a Capra & Arroyo (CS 3). Y los jóvenes valenciano-castellonense iban a ser quienes se llevaban el gato al agua tras remontar un primer set que perdían con claridad y se llevaban el título del el WPT Alicante Open 500.

Primer set de la final

En los primeros juegos del partido, se esperaba que se pegara mucho, porque tanto los valencianos como los andaluces eran unos ‘pistoleros de la pala’, sobre todo, Esbrí y Rubio. El primero en servir, el granadino Javier Ruiz y, después de dos chancletazos de los andaluces, primer juego para ellos, 0/1. Segundo juego y primer punto de oro, sobre el saque de Edu Alonso, y primer ‘break’ para los quintos cabeza de serie (0/2), que con su saque se adelantaban, 0/3.

Tercer juego y dos bolas de rotura para Rubio & Ruiz que hacían efectiva, 0/4. Abrían así una brecha con sus rivales que se antojaba insalvable. Alonso & Esbrí debían mejorar mucho sus globos, porque los andaluces les estaban machacando con remates fáciles y variados.

Quinto juego, y segundo quiebre, para el 0/5. El sevillano y el granadino estaban arrasando y castigándoles, sobre todo, por arriba. La verdad, el granadino trabajaba el punto, lo amasaba, y el sevillano lo remataba y finiquitaba. Se jugaba a lo que ellos querían en todo momento. La andaluza era una pareja muy compensada y trabajada. Además, increíble cómo había mejorado Rubio en el remate.

Sacaban para llevarse el set, pero se encontraban con un punto de oro que ganaban al resto los veinteañeros. Salvaban así la primera pelota de set y se iban al banquillo superactivados y supermotivados, no en vano, acababan de conseguir el ‘contrabreak’, 2/5. Habíamos visto ya muchísimos ‘smashes’, 10 de 11 para los andaluces por muy pocos del castellonense.

Octavo juego, servía Esbrí, a quien le ‘pitaban’ una nueva falta de saque por servir por encima de la cintura, y cuatro bolas de set para los quintos favoritos, y ‘break’ y set para Rubio & Ruiz, 2/6.

Segundo set

Lo cierto era que Alonso & Esbrí no acababan de engrasar la maquinaria. No estaban jugando como les habíamos visto en 1/4 de final o en semifinales. No estaban finos y debían reducir sus errores no forzados. Pero, primer juego con saque de Ruiz, y dos bolas de ‘break’ y punto de oro, en el que Rubio reconocía haber pisado la red en su ‘contrarremate’ que hubiera evitado la rotura. El juego subía al marcador de los veinteañeros, 1/0.

El granadino estaba jugando de cine, limpiando siempre las jugadas y preparándolas para el golpeo del sevillano. Pero Los veinteañeros confirmaban su quiebre, con otro ‘chancletazo’ del castellonense, 2/0. Parecía que la bola salía menos que días atrás. Esbrí y Rubio tenían más problemas para traérsela a su campo tras rematarla.

Tercer juego y podía ser el 3/0 para la pareja valenciano-castellonense, y lo era. Alonso & Esbrí estaban ya verdaderamente en la final, haciendo su juego y con desparpajo. La guinda la ponían las filigranas de Esbrí.

Cuarto juego y punto de oro sobre saque del castellonense, y primer ‘break’ para los andaluces, 3/1. Necesitaban este punto de inflexión. Rubio jugaba muy bien el globo paralelo sobre Esbrí. Quinto juego y tres posibles bolas de rotura para Alonso & Esbrí, que hacían efectiva (4/1) con una salida de Esbrí que salía lejísimos a por la pelota y volvía a la pista para rematar y llevarse el punto. El valenciano jugaba increíble los bloqueos.

Sexto juego y rotura de Rubio & Ruiz, 4/2. Los andaluces recortaban distancias, 4/3. Hasta ese momento, habíamos contabilizado 9 de 9 ‘smashes’ para Esbrí. Octavo juego, superimportante, porque los sevillanogranadinos venían creciendo en el set y los veinteañeros debían preservar el ‘break’ de ventaja que atesoraban y con ‘superremate’ del castellonense, 5/3. Noveno juego para los andaluces, 5/4. Décimo juego, sacaba Alonso para hacerse con el set y 6/4.

Tercer set

Tercer set, primer juego, servía Ruiz, 0/1. Rubio & Ruiz podían estar acusando el cansancio, pero es que Alonso & Esbrí estaban encendidos y en su momento dulce, y en el tercer juego, rompían el saque de los andaluces, 2/1. Estaban ofreciendo un ‘show’ descomunal para satisfacción de los espectadores locales que no dejaban de animarles.

En el cuarto juego, sacaban para distanciarse, pero punto de oro y ‘contrabreak’ de los andaluces, 2/2. Sexto juego y punto dorado sobre el servicio de los sevillano-granadino que lo salvaban, 3/4. Noveno juego, servía Ruiz que debía hacer frente a dos bolas de rotura para Alonso & Esbrí, y casi casi de partido para los veinteañeros. Punto de oro y ‘break’ para ellos, 5/4. Y llegaba el décimo juego y servicio de Alonso. Tras dos puntos increíbles de ambas parejas, punto de oro y de todo en esa bola que servía el valenciano. Juego, set y partido, para la pareja revelación de este TAU Cerámica Alicante Open 500 que había vuelto a ofrecer un gran espectáculo de pádel, 6/4.

Eduardo Alonso & Juanlu Esbrí habían jugado de una manera soberbia y, lo más destacable, no les había temblado el brazo en ningún momento. Aunque la igualdad había sido máxima. En un partido largo para dos sets (2 horas 10 minutos), los valencianocastellonenses firmaban 79 golpes ganadores (51%) por 77 (49%) de sus rivales. Y ambas parejas empataban en ‘breaks’, 6 y en puntos de oro, 4.