Mediterránea Triatlón 2023 es ya una realidad. Este fin de semana quedó inaugurada una nueva jornada del circuito de triatlón popular del Mediterráneo y lo ha hecho en la ciudad de Alicante, con cerca de 900 participantes: 590 se correspondían con distancia supersprint y sprint, y 250 con las categorías escolares (Infantiles, Cadetes y Juveniles) que realizaban su acuatlón escolar, dentro de los Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana, puntuable para la fase autonómica.

Las primeras horas del arranque del fin de semana fueron de incertidumbre por la lluvia que amenazó cada una de las jornadas. El inicio en la tarde del viernes con la entrega de dorsales vino acompañado de algunos cambios organizativos, así como la cancelación del briefing presencial. Si bien es cierto, los y las triatletas respondieron con ganas ante el fin de semana y el 75% de los dorsales de la primera jornada fueron retirados.

Tras la salida de la distancia supersprint federados masculinos pasadas las 8:15 h arrancaban el resto de grupos el sábado, hasta ir completando cada disciplina. Al supersprint le seguiría el sprint para finalizar en el acuatlón. El acuatlón fue la única competición del primer día a la que la lluvia no respetó. Ya los escolares Juveniles masculinos salieron del agua en pleno inicio de la tormenta, y acompañados de agua seguirían competiendo Juveniles femeninas, Cadetes e Infantiles.

Clasificación acuatlón escolar

Como es habitual las mujeres tuvieron especial protagonismo en MTRI y más en un sábado pensado para estrenarse, no solo por la distancia más reducida sino también por la posibilidad de realizar la prueba acompañado/a, lo que permite animar a amigos, familiares… a sumarse al triatlón. Cerca de un 26% de la participación de todo el fin de semana fue femenina. En este sentido la modalidad parejas nos dejaba momentos para recordar con posteriores podios formados por padre e hija, amigos/as o parejas reales que compartían el reto del triatlón en Alicante de formas diversas, destacando no solo la modalidad en sí, sino sobre todo la posibilidad de compartir salida entre sexos o competición al tiempo, algo que no es posible en el formato convencional de triatlón. Recordemos además que a la competición con drafting permitido todo el fin de semana, se sumaba la aplicación del Reglamento popular de triatlón de la Fetri el sábado, lo que suponía la posibilidad de competir con BTT en ambas distancias (supersprint y sprint) así como tirarse al agua con torso descubierto o bikini, algo totalmente prohibido en cambio en la segunda jornada de MTRI Alicante, para la distancia olímpica.

Podios de la primera jornada

Supersprint masculino: 1º Samuel Caramés del CT Albacete INGETEAM, 2º Damián Bevilacqua del Multiesport Benitatxell y 3º Adrián Marsal del Kamikazes Gang

Supersprint femenino: 1ª Lucie Dupré del CE Triacademy, 2ª Sara Díaz del CE Triacademy, 3ª Ana Mª Candrea del Triatló Ontinyent

Sprint masculino: 1º Jose Lluch del CEC Antella-Frutas Tono-Alejandro Sanz, 2º Pedro Segrelles y 3º Marcial Oncina de La 208 Triatlón Club

Sprint femenino: 1ª Vanessa Urbanz, 2ª Mencía Padilla de la UA Triatlón, 3ª Leire Pardal del CE Triacademy

Segunda jornada con podio para Carolina Fernández, CT Arena Alicante, y Kerman Alonso, UA Triatlón

El segundo día se reservó para la distancia Olímpica con 450 inscritos, muchos nervios para enfrentarse a esos 1500 m de agua, 40 km de bici y 10 km de carrera a pie. El día amaneció espectacular en la Playa del Postiguet parecía una verdadera piscina. Los y las triatletas harían 2 vueltas de natación, saliendo a la arena para realizar el giro tras la primera vuelta. Joan Muñoz del Club Triatló Gandia acompañado de Miguel Benito de la UA Triatlón saldrían del agua en primera posición. La cabeza de carrera no la abandonarían. Sumándose a ellos Kerman Alonso, igualmente de la UA Triatlón, así como Pedro de la Torre, el triatleta del Club Triatlón Albacete INGTEAM. El podio sería para Kerman Alonso. La segunda y tercera posición masculina sería para Miguel Benito y Pedro de la Torre.

La salida de las chicas se daría pasadas las 9 h de la mañana. La triatleta del Club Triatlón Arena, Carolina Fernández, destacaba desde el inicio en las primeras posiciones. La triatleta entraba en meta con más de 5’ de ventaja respecto a sus competidoras.

MTRI Castellón, segunda sede MTRI

Castellón será la segunda ciudad Mediterránea Triatlón. Mismas modalidades y distancias en 2 días de competición, con una sede espectacular, y transición sobre el césped verde del Estadio Javier Marquina. Las inscripciones están abiertas con más de 700 inscritos.