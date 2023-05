No pudo ser. El Valencia y el Xaloc no logaron revertir la eliminatoria de los cuartos de final por la clasificación a la Final Four de la División de Honor B Femenina. Tras caer el primer encuentro en casa, los equipos valencianos intentaron igualar la serie a domicilio, pero, finalmente, Jolaseta y Barcelona serán los equipos que lucharán por subir a la élite del hockey nacional.

Partido del Valencia En Getxo, Jolaseta y Valencia abrieron la segunda jornada de los cuartos de final con un vibrante partido. Martina Barceló marcó el primer tanto para las locales que fue contrarrestado por Emilse Rossi tras el descanso. Camila Chávez volvió a poner en ventaja al conjunto vasco, pero un stroke de Ángela Colomer lograba el empate a cinco minutos del final. En la tanda de shoot outs, el ‘Jola’ se impuso 2 a 1 logrando así el billete para la Final 4. Encuentro del Xaloc Acto seguido, en el Pau Negre de Barcelona, el Xaloc visitaba el feudo del Barça con la misma intención: igualar la eliminatoria y forzar el tercer partido. Tras un inicio muy disputado, el equipo blaugrana se adelantó con un tanto de Florencia Norbis que fue igualado por Micaela Conna, tras un penalty corner. Sin embargo, las catalanas confirmaron la victoria con otros tres tantos gracias al acierto de Delfina Portorreal, Denise Borgstrom y, nuevamente, Florencia Norbis para cerrar el encuentro y seguir soñando con el ascenso. Gran temporada Con estos resultados, Valencia y Xaloc cierran una muy buena temporada en una categoría de plata en la que compitieron con un gran nivel y lucharon por subir a la Liga Iberdrola. Las blanquinegras estarán presentes, por tercer año consecutivo, en la División de Honor B y el conjunto grana, tras regresar a la Segunda División esta temporada, luchará también otro año más en la DHB. De esta manera, los cincos equipos representantes de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana se mantienen en competición nacional gracias a la permanencia del Giner de los Ríos - masculino y femenino- y el Carpesa, a la espera de disputarse la Fase de Ascenso a División de Honor B.