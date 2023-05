Los valencianos Antonia Torre Mendienta y Julián Moreno consiguieron subir al podio en el Campeonato de Europa de Recorridos de Caza, disputado del 11 al 14 de mayo en Chipre. Antonia consiguió el oro en la categoría por equipos femenina y Julián Moreno alcanzó la plata en la categoría Sénior, todo un éxito para los representantes de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.

Así vivió Antonia el campeonato

Para Antonia Torre Mendieta “es una gran satisfacción personal y un gran logro profesional repetir victoria casi 10 años después”. Y es que en 2014 el equipo español femenino, del que Antonia ya formaba parte, se alzó con el primer puesto y no había vuelto a subir a lo más alto desde entonces. El equipo nacional estaba compuesto por Beatriz Laparra, Cristina Florido y Antonia Torre, que se pudieron proclamar campeonas de la categoría femenina, al finalizar con 502 platos, por delante de los 488 de Francia y los 480 de Gran Bretaña.

Una vez asumida la victoria, Torre continúa los entrenamientos con la vista puesta en el campeonato de España y el campeonato del mundo, que se celebrará próximamente, aunque reconoce que encuentra trabas: “No puedo entrenar lo que me gustaría porque mi trabajo no me lo permite”.

Destaca que “cada vez hay más gente cazadora, sobre todo mujeres, que vienen de familias cazadoras. Poco a poco se va avanzando en comprender nuestra actividad y eso también se ve en el respeto a la caza y todas las labores que hacen los cazadores en el cuidado de la naturaleza, aunque hay todavía mucho por hacer”.

La experiencia de Julián en este Europeo

Por su parte, Julián Moreno se alzaba con la plata en la Copa de Europa y el 4º puesto en la categoría Sénior. “Ha sido un orgullo como valenciano formar parte una vez más de la selección nacional. Fue una competición con un montaje muy técnico y trayectorias muy exigentes. Estuve luchando hasta el último plato”, incide.

Pese a que no pudo entrenar mucho, destaca que sí pudo practicar “lo suficiente para coger buenas sensaciones”. Y añade que “es fundamental ir a una prueba internacional con una preparación previa”.

“Poco a poco se va mejorando esa percepción que la sociedad tiene del cazador pero no es suficiente, es muy importante que la gente conozca la función que tiene la caza y cómo los cazadores cuidamos el monte y el ecosistema”, afirma.

En cuanto a sus mayores apoyos apunta a su familia y amigos y agradece la confianza de sus patrocinadores. Moreno es ya subcampeón de la Copa de Europa y del Mundo, campeón de España, ha logrado varios Grand Prix y también varias Medallas internacionales con el Equipo Nacional. Su próximo objetivo es alzarse con el título de Campeón de España y poder representar a España en el Campeonato del Mundo en Gant (Hungría).

Siete medallas más para España

En el Campeonato de Europa de Chipre, España ha obtenido siete metales: oro de Beatriz Laparra en Mujeres, plata de Julián Moreno en Sénior, plata de Fabián Romero en Open, bronce de Juan Carlos Navarro en la misma categoría, junto con la cuarta posición de Edgar Bosch. Además, nuestros integrantes Júnior coparon todos los cajones del podio: Fabián Romero en la primera plaza, seguido de Francisco Rosa y Antonio Hidalgo, respectivamente.