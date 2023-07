La Sella Open no solo promete atraer a las mejores jugadoras del ranking profesional a suelo español, sino que llega con el gran aliciente de ser el torneo de golf femenino con la mayor dotación de premios de la historia de nuestro país. El campo de La Sella Golf acogerá, del 20 al 23 de julio, la próxima parada del Ladies European Tour en España.

Para esta importante cita, el LET ha querido seleccionar un campo a la altura. Como afirma el director de torneos del circuito europeo femenino, Joao Paulo Pinto, "no solo es imponente sino que, además, representa un interesante desafío para las mejores jugadoras del circuito. Sabemos que será un campo exigente, que pondrá a prueba a las mejores golfistas del mundo".

Un circuito referencia

Diseñado por José María Olazábal, La Sella cuenta con 27 hoyos, destacando como el campo más extenso de la Costa Blanca y como uno de los circuitos de referencia en la Comunidad Valenciana y en España. En los últimos años, La Sella ha acometido una ambiciosa renovación de su campo, que lo ha dotado de unas instalaciones más tecnológicas, sostenibles y competitivas. Estos avances han logrado incrementar la ya reconocida reputación de La Sella dentro del golf español y europeo, consolidándolo como un referente a nivel técnico y sostenible.

Cuidado al detalle

El campo se ha cuidado hasta el último detalle para acoger un torneo del más alto nivel profesional. Como explica la head greenkeeper de La Sella Golf, Jimena Blanco, "trabajamos a diario en la gestión y mejora de los aspectos medioambientales que están en nuestras manos. En La Sella contamos con más de 2.000 especies y variedades de arbolado autóctonas que captan CO₂ y devuelven O₂ a la atmósfera. Tenemos implantadas variedades de césped sostenibles que consumen poca agua, pocos fertilizantes y pocos fitosanitarios. Y regamos con agua proveniente de la depuradora de Dénia, agua que si no usáramos y filtráramos previamente a través del sistema radicular de nuestro césped iría directamente al mar".

La Sella Golf ha contribuido desde hace muchos años al crecimiento del golf en nuestro país, acogiendo torneos del máximo nivel. Ahora, en el inicio de una nueva era, "las altamente competitivas jugadoras internacionales del LET quedarán realmente impresionadas por las instalaciones de primer nivel de La Sella Resort y están deseando tener la oportunidad de jugar en este prestigioso campo", comenta la máxima responsable del Ladies European Tour, Alexandra Armas, quien añade que, además, "La Sella Open va a ser un momento decisivo en el LET en 2023, llegando en el período de clasificación para el equipo europeo de la Solheim Cup y en medio de la Race to Costa del Sol".

Un histórico torneo "para ellas"

La Sella Open nace con la vocación de dotar a las jugadoras profesionales de golf, de torneos relevantes y con importantes premios, que les permitan seguir compitiendo y que ayuden a disminuir las diferencias en el reconocimiento social y económico de las mujeres deportistas en relación con los hombres.

El premio de 1.000.000€ es una firme muestra del compromiso tanto de La Sella como de la Federación Española de Golf y la Federación Valenciana de Golf, de promover el golf femenino y fomentar las oportunidades para las deportistas, en un torneo que ya se ha denominado entre los golfistas locales como "un torneo para ellas". Como señala Alexandra Armas, "Con una bolsa de 1 millón de euros, La Sella Open será el torneo de golf femenino con mayor dotación económica de España y uno de los más importantes del LET, fuera de los majors".

Este torneo está hecho por y para ellas, y es que La Sella muestra su apoyo a las mujeres en el sector golfístico también con el hecho de ser uno de los pocos campos cuyo greenkeeper es una mujer. Como explica Jimena Blanco, "el mundo del mantenimiento del césped en superficies deportivas está dominado ampliamente por los hombres. Somos muy pocas las mujeres que nos dedicamos a ello; aunque, por suerte, esto está cambiando y cada vez somos más las mujeres que decidimos dedicarnos a esta profesión y más los hombres que deciden darnos las primeras oportunidades". A este respecto, la responsable del mantenimiento del campo de La Sella pone sobre la mesa que "las propias instituciones, como la Federación, la Asociación de Greenkeepers y los campos de golf, deben fomentar y visualizar la presencia femenina". Según Jimena Blanco, "las mujeres tenemos mucho que contar y aportar. Llevamos campos al más alto nivel, como puede ser el Marco Simone (Italia), donde se celebrará la próxima Ryder cup, o el estadio del Atlético de Madrid y el césped del Real Madrid, que también han pasado por manos de mujeres".