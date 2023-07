La Copa Mundial de sófbol femenino cuenta sus días para abrir el telón de su XVII edición que cobrará vida en Valencia del 18 al 22 de julio. A menos de una semana para que comience la competición, Yulán Denia, Meritxell Blesa, Candela García y Raquel Rodrigo se preparan para disputar la Copa Mundial en ‘su’ casa.

Como en el patio de su casa. Así se preparan las cuatro jugadoras valencianas para disputar la Copa Mundial de sófbol femenino con la selección española absoluta. Y es que, Yulán Denia, Meritxell Blesa, Candela García y Raquel Rodrigo, jamás imaginaron cuando comenzaron sus primeros entrenamientos que, años más tarde, en ese mismo campo ubicado en el Tramo VI del antiguo cauce del río Turia disfrutarían de una Copa Mundial juntas. Y, como si fuera poco, aquellas cuatro pequeñas entusiastas del sófbol se convertirían en las jugadoras internacionales que representarían a España en esta competición internacional.

Algunas siguen jugando en el que denominan ‘el patio de su casa’. Otras elevaron vuelo a ligas extranjeras como las de Estados Unidos o Italia. Pero siempre, con esas dos premisas en común: su pasión por el sófbol y sus raíces valencianas.

Hoy se preparan para volver a jugar en el campo del río, pero en un contexto que alguna vez soñaron; vistiendo la elástica nacional. En el escenario donde tantas tardes fueron a entrenar, primero de la mano de sus padres y luego como amigas adolescentes, vuelve a juntarse esa pandilla de chavalas con el bate en el hombro, el casco en la cabeza y el guante y la bola amarilla en la mano. ¿El motivo? La Copa Mundial que cobrará vida del 18 al 22 de julio.

Yulán Denia (Infield - Club Sófbol Fènix Valencia)

“Llegamos a este torneo entrenando mucho, aunque esta semana hemos descansado un poco para afrontar una semana muy dura. Al final, vamos a estar jugando con mucho calor y es importante descansar para llegar de la mejor manera. Personalmente, me hace mucha ilusión jugar esta Copa Mundial en Valencia porque llevo toda la vida jugando a este deporte y tener la oportunidad de representar al equipo, y a tu país, en tu casa es una sensación increíble”, reconocía.

Meritxell Blesa (Outfield, Inox Team Saronno)

“Creo que no soy consciente de lo que vamos a vivir en los próximos días. Creo que va a venir muchísima gente y va a ser increíble ver este campo, que es tan especial para mí. También creo que, para Valencia como ciudad, organizar esta Copa Mundial es una oportunidad para disfrutar de un torneo de tales dimensiones y tan importante. No soy capaz de imaginármelo ahora mismo”, destacaba.

“Para mí que estoy jugando fuera, siempre es especial volver a Valencia. Estoy muy emocionada porque este es el campo donde he crecido y la verdad es que como hace tiempo que no juego aquí en España, o en la liga española, estoy muy contenta de poder jugar este torneo internacional. Además, jugarlo aquí en mi ciudad y que vengan todos mis amigos y mi familia a vernos hace que sea distinto que tenga un plus especial para nosotras”, confesaba.

Candela García (Outfield, C.B.S. Antorcha)

“Sinceramente, estoy preparada y tengo muchas ganas. Llevo todo el año pensando en esto, imaginando reencontrarnos con todo el equipo y empezar a competir. Para nosotras es un orgullo, pero también es una motivación y a la vez una presión muy fuerte. Todo el mundo va a venir a apoyar a la selección, pero también vendrán amigos y familiares a vernos a nosotras ya que hemos jugado aquí y mucha gente nos conoce desde de pequeña y nos ha visto crecer en este campo. Ahora es el momento de poder plasmar nuestro juego en un torneo de este nivel. Será algo muy grande y muy guay. Animamos a toda la gente a venir a ver esta Copa del Mundo, a disfrutar del ambientazo y de un deporte de mucho nivel y de un torneo muy competitivo”, señalaba.

Raquel Rodrigo (Cátcher, Sacco Legnano)

“La verdad es que estoy súper ilusionada. Yo que llevo un año jugando en un sitio donde prácticamente no me conoce nadie, ahora llegar a casa y que vayan a venir todos los amigos, familiares a vernos, me parece una experiencia brutal y que vamos a disfrutar un montón. Me parece increíble que esté creciendo el sófbol de esta manera. Hace unos años no podíamos imaginar que la Copa Mundial se fuera a jugar en Valencia, es una gran oportunidad también para nosotras, para el público y para Valencia”, indicaba.

Valencia estrena nuevo formato de competición

Esta Copa Mundial será el primer evento que se celebrará bajo un nuevo sistema de competición. Los equipos disputarán la Fase de Grupos en Europa del 11 al 26 de julio en Fingal-Dublín, Irlanda (Grupo A); Valencia, España (Grupo B); y Castions di Strada y Buttrio, Italia (Grupo C). Las finales se llevarán a cabo en Italia en el verano de 2024. Bajo el nuevo formato de dos etapas, las Copas del Mundo se juegan durante dos años consecutivos, con la Fase de Grupos en el primer año y las Finales al año siguiente.

18 selecciones nacionales competirán en la Fase de Grupos repartidos en tres grupos y disputarán un total de 57 partidos, entre todos los equipos. Los dos mejores equipos de cada grupo clasificarán a las finales y, en esta etapa inicial, cada grupo comenzará con un solo round robin. Los cuatro mejores equipos del round robin avanzarán a los play-offs donde los dos mejores equipos se enfrentarán por un lugar a las Finales en juego. El perdedor del primer partido de desempate jugará contra el tercero contra el cuarto ganador por el segundo lugar en las Finales.

Valencia, capital del sófbol mundial

La ciudad de Valencia será el epicentro mundial del mayor evento deportivo internacional del sófbol después de los Juegos Olímpicos. La capital del Turia, nuevamente, se convertirá en la capital del deporte mundial acogiendo un auténtico acontecimiento deportivo.