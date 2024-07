Paula Grande se retira con pena tras una década de dominio de la carabina en España

El tiro olímpico español pierde a una de sus referencias principales después de que Paula Grande haya decidido retirarse de la alta competición tras una década dominando las pruebas de carabina aire en España, aunque no ha tenido suerte en las pruebas internacionales, especialmente en el último año, donde ha luchado sin éxito por obtener un billete para los Juegos de París.

La tiradora riojana tomó la decisión de retirarse ya antes de pensar en los Juegos Olímpicos de París y lo hizo, principalmente, por la tristeza que le causa ver la situación de su deporte en España, donde la gestión económica de la Federación Española "ha provocado situaciones complicadas", como el no tener seleccionador desde hace años, según ha explicado a EFE.

Paula Grande (Logroño, 1993) empezó a practicar el tiro olímpico en la modalidad de carabina aire a los 13 años en Logroño, en el club Rey Pastor de Logroño y su progresión hizo que prácticamente con 18 fuera becada para acudir a la residencia Blume, junto a muchos deportistas de élite en España.

Allí ha permanecido hasta este verano, compaginando estudios -de informática y técnico deportivo- y entrenamientos, y ha obtenido sus mejores resultados, entre ellos el récord de España, en 634,4 puntos (una marca que no ha repetido y que probablemente le hubiera llevado a París) y tiene también el de una final en 251,9 puntos.

Un calvario por una pérdida de equipaje

En la última década ha ganado ocho títulos nacionales -"uno lo perdí porque no pude competir", explica- y, a nivel internacional, ha sido habitual en finales de Campeonatos de Europa y del Mundo y logró la medalla de plata en la prueba mixta de los últimos Juegos Europeos, hace poco más de un año.

Sin embargo, poco después comenzó un "calvario" para ella que ha condicionado que afianzara su decisión de retirarse de la alta competición.

En el viaje al Campeonato del Mundo de Azerbaiyán la compañía aérea perdió su carabina, un arma de alta precisión y personalizada, de manera que tuvo que adaptarse a un arma con menos prestaciones y también a un nuevo traje.

Como en cada deporte de alta precisión, algo aparentemente sin mucha repercusión como un traje le llevó a cambiar la postura de tiro "y eso agravó una lesión que arrastraba", lo que terminó de impedirle estar en las mejores condiciones para lograr las décimas que necesita en cada disparo de un deporte dominado por tiradoras asiáticas y de Europa del Este.

Siguió compitiendo en busca de una plaza olímpica, pero, según incide, se dio cuenta de que necesitaba parar aunque, añade, "da más rabia cuando es por algo tan ajeno a una misma". "Es que ya no veía muchos motivos para seguir, incluso aunque me hubiera clasificado para París", asegura.

Pocos medios y falta de planificación

La atleta ve que el tiro olímpico español vive un momento "complicado" en el que todo depende del esfuerzo que hacen los deportistas. "No hay medios y muy poca planificación" desde la Federación Española, afirma.

"La Federación Española ha sufrido un problema económico importante y eso ha llevado a prescindir de muchas cosas, aunque espero que las cosas cambien", pero "la realidad que hemos vivido ha sido dura, sin casi personal en la Federación, sin seleccionador desde hace ocho años y sin los medios que otros equipos tienen en las competiciones".

Ella misma tiene la titulación de entrenadora y se ofreció a la Federación para trabajar en la preparación de jóvenes "pero no alcanzamos un acuerdo y no he sabido más de ellos", explica "aunque la realidad es que cada vez hay menos licencias en España y quería aportar mi experiencia para que eso cambie".

Por eso siente, con pena, que deja su deporte "por la puerta de atrás", sin el reconocimiento que merece una deportista que ha dominado la carabina aire durante una década y sin la posibilidad, al menos de momento, de poder seguir trabajando en él.