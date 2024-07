Roberto Sánchez Mantecón, un pionero valenciano en la ‘Triarmada’

El periodo de transición en el triatlón español lleva sello valenciano. A sus 28 años, Roberto Sánchez Mantecón ha dado un paso al frente y será uno de los cinco representantes de la ‘Triarmada’ en París. Por primera vez, un valenciano competirá en este deporte que es olímpico desde Sídney 2000. Las aguas del Sena y las calles de la capital francesa esperan al nacido en Mislata y afincado en Manises en el mayor reto de su carrera deportiva.

No ha sido un ciclo olímpico fácil para los triatletas españoles. De la delegación que viajó a Tokio con tres leyendas como Javi Gómez Noya, Mario Mola y Fernando Alarza se ha pasado a una etapa de cambios y nuevos nombres. Pese a ello se ha repetido el logro de clasificar a tres hombres y dos mujeres, igual que hace tres años. El valenciano obtuvo una de las plazas con su puesto 23 en el ranking olímpico y la federación española le escogió junto a Alberto González y Alberto Serrat. «Feliz porque es lo que he deseado durante toda mi vida. Me he esforzado mucho para ello desde que era un niño. Y aliviado, porque el proceso clasificatorio de los dos últimos años ha sido muy exigente. De mucha dureza física y de mucho estrés mental», aseguró en declaraciones al Proyecto FER.

Minimizar daños en el agua

No será un equipo tan favorito como en ediciones anteriores pero habrá mimbres para dar guerra siempre y cuando sobrevivan al kilómetro y medio de natación, el histórico talón de aquiles de la ‘Triarmada’. Un segmento que dependerá del éxito en la limpieza del Sena y de la amenaza de ver la prueba convertida a un duatlón si no logran rebajarse los niveles de E. coli. Los 40 kilómetros de ciclismo y los 10 de carrera a pie sí son inamovibles.

Sánchez Mantecón llega avalado por el décimo puesto obtenido en el ‘test event’ del verano pasado en París, que contaba con un cartel de máximo nivel. Fue el segundo más rápido sobre la bicicleta y consiguió una importante remontada. Otros resultados destacados del año pasado fueron su octavo puesto en las Series Mundiales de Montreal y el séptimo en las de Abu Dabi. Retrocediendo a finales de 2022 brilla su medalla de bronce en las Bermudas, su podio de más prestigio junto al subcampeonato europeo que cosechó en 2021 en València.

Roberto Sánchez Mantecón, con su medalla de bronce en las Bermudas / World Triathlon

Este año está dosificándose más con París en el punto de mira y ha participado en dos Series Mundiales, ambas en el mes de mayo. Fue 44º en Yokoyama y 19º en Cagliari, en una carrera de menos a más. También ha tenido tiempo para coquetear con el Ironman, pero ahora se ceñirá a las algo menos de dos horas de esfuerzo de la prueba olímpica.

Opción en el relevo

La participación de Roberto Sánchez Mantecón en París puede ser en una o en dos pruebas. La federación española deberá decidir un descarte entre sus tres representantes masculinos para acompañar a Anna Godoy y Miriam Casillas en el relevo mixto de dos hombres y dos mujeres que pondrá el colofón al triatlón de París 2024.