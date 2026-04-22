El skater español Taiga Gimeno prepara la Copa del Mundo en La Nucía
Las instalaciones del Skate Park nuciero han servido para esta preparación de 'park'
El pasado fin de semana el deportista Taiga Gimeno, miembro de la selección española de Skate estuvo el pasado fin de semana en La Nucía Ciudad del Deporte, realizando entrenamientos en el Skate Park para preparar su próxima gran cita deportiva: la primera parada del World Skateboarding Tour 2026 en “Park” y que tendrá lugar en Ostia-Roma, Italia del 7 al 14 de junio.
Durante las sesiones de entrenamiento, Sergio Villalba, concejal de Deportes visitó al deportista español deseándole “mucha suerte para esta gran cita deportiva” y afirmando “que tienes las puertas abiertas de nuestra Ciutat Esportiva para cualquier necesidad que puedas tener”.
Entrenamiento
El Skate Park nuciero acogió durante el fin de semana este entrenamiento como preparación de cara al World Skateboarding Tour 2026 en “Park” que tendrá lugar en Ostia-Roma, Italia del 7 al 14 de junio. El deportista español Taiga Gimeno está clasificado entre los 50 primeros del ranking, y su objetivo es seguir mejorando y escalando posiciones para llegar a obtener plaza para los próximos Juegos Olímpicos.
De hecho, esta prueba de la Copa del Mundo en Italia es el evento que inicia el camino preolímpico y se cataloga como “Olympic Qualifier”, competición clasificatoria para los Juegos Olímpicos tanto en modalidad Park como en Street. Por tanto, los resultados aportarán puntos para el Ranking Mundial de Skateboarding y marcará el inicio real de la carrera hacia Los Ángeles 2028.
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