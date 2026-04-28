Lola Riera y César Curiel, plata y bronce en la Copa

La Real Federación Española de Hockey celebró el pasado fin de semana en Sant Cugat la Copa del Rey y la Copa de la Reina. Dos competiciones nacionales en las que Lola Riera y César Curiel se subieron a los respectivos podios con sus equipos, Sanse Complutense y Club de Campo Villa de Madrid.

En la categoría femenina, el Sanse Complutense perdió en la final contra el Club de Campo por 2 a 1. Una final muy igualada donde, ya en el primer cuarto, rompió el cero inicial con dos anotaciones para la V, a cargo de María López y Flor Amundson, y otro tanto para la ‘Complu’ que recortaba distancias de la mano de Sara Carmona.

El Club de Campo Villa de Madrid de César Curiel se quedó con el tercer puesto después de derrotar al Sanse Complutense / David Ramirez

La valenciana Lola Riera, goleadora de la competición, fue subcampeona con el Sanse Complutense que superó a la Real Sociedad por 3-0 en los cuartos de final y al Junior FC por shoot outs tras igualar 1 a 1.

En la categoría masculina, el Club de Campo Villa de Madrid de César Curiel se quedó con el tercer puesto después de derrotar al Sanse Complutense por 2 a 0 gracias a los goles de Álvaro Iglesias y Daniel Schellinger. El Club venció al FC Barcelona por 1 a 0 en los cuartos de final y cayó en las semifinales ante el Atlètic Terrassa por 2 a 1. Por su parte, Vicente Villanueva ha sido uno de los Oficiales Técnicos de la Copa.

La Real Federación Española de Hockey celebró el pasado fin de semana en Sant Cugat la Copa del Rey y la Copa de la Reina / David Ramirez

José Antonio Gil, Insignia de Oro y Brillas en la Gala del Hockey Español

Durante este fin de semana se celebró la Gala del Hockey Español, donde el Director Deportivo del CEAR Hockey Valencia, José Antonio Gil de la Vega recibió el Insignia de Oro y Brillantes siendo una figura clave en el desarrollo y crecimiento el hockey en las últimas décadas.

La Real Federación Española de Hockey celebró el pasado fin de semana en Sant Cugat la Copa del Rey y la Copa de la Reina / David Ramirez

Por su parte, el presidente del Club Atlético San Vicente, Daniel Pérez Santoja, recibió la Insignia de Plata mientras que el periodista valenciano Raúl Cosín, Director de Visibilitas, fue reconocido con la Insignia de Bronce.