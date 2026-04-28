Miguel Bou 'repite' oro nacional y oro en la Copa Mundo de Aguas Abiertas

El nadador nuciero Miguel Bou Bernabéu se proclamó campeón de la prueba de la “Copa del Mundo” en Aguas Abiertas en categoría premáster (de 20 a 25 años) en Ibiza, organizada por World Aquatics. Bou marcó el mejor tiempo en la general absoluta mundial, logrando también el primer puesto en su categoría de +20, entre los más de 300 participantes. Se trata de su segundo cetro mundial y su tercero nacional consecutivo.

Miguel Bou escribió una nueva página de oro para el deporte nuciero el pasado sábado 25 de abril en la localidad ibicenca de Santa Eulària des Riu, al proclamarse campeón del mundo de natación por segundo año en aguas abiertas y lograr su tercer entorchado nacional. Bou pertenece al club Vila-Swim Fondistas.

Doble oro: Copa Mundo y Nacional

El nadador nuciero paró el cronómetro en 18:34.4, siendo el más rápido en categoría absoluta y oro en su categoría premáster (+20 años), sobre los 1.500 m. a pesar del mar bravo de las aguas ibicencas. La prueba estaba prevista sobre 3.000 m. pero el mal estado del mar hizo que se recortara la distancia a mitad, a pesar de ello participaron más de 300 nadadores. Miguel Bou volvió a rendir a gran nivel logrando el oro en esta segunda etapa de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas 2026, celebrada en la localidad ibicenca de Santa Eulària des Riu.

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La Nucia Bou Ibiza. / SD

Esta prueba también fue “Campeonato de España de Aguas Abiertas 2026”, por lo que Bou se alzó también con la primera plaza del nacional, consiguiendo un doble oro: nacional y Copa del Mundo. De esta forma Miguel Bou revalidó su campeonato nacional en Aguas Abiertas, por tercer año consecutivo: Sevilla 2024, Ibiza 2025 e Ibiza 2026.