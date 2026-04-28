La Nucía albergó el Nacional de Kickboxing “Senior” con 800 deportistas
Gran nivel durante 4 días de competición en el Pabellón Camilo Cano
“La Nucía, Ciudad del Deporte” albergó el Campeonato de España Senior de Kickboxing durante 4 intensas jornadas. 800 deportistas compitieron en el Pabellón Camilo Cano por el “oro” nacional, en 7 modalidades diferentes. Hubo un gran nivel en este Nacional, donde repitieron “corona” Jordi Requejo y Ángela Talero, campeones mundiales. Un evento deportivo que tuvo un gran seguimiento en las gradas y a través del streaming de COE.TV.
Esta competición fue organizada por la Federación Española de Kick Boxing y la WAKO, con la colaboración del Comité Olímpico Español, Consejo Superior de Deportes, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de La Nucía.
La entrega de medallas del domingo 26 de abril contó con la presencia de Jesús Eguía, pte. Federación Española de Kick Boxing, Eduardo Martín Bontekoe, pte. FKMCV y Sergio Villalba, concejal de Deportes.
Ring y Tatami
Por segundo año La Nucía se convirtió en la capital del Kickboxing con el Campeonato de España Senior del 23 al 26 de abril. Este nacional tuvo un total de 7 modalidades, repartidas entre Tatami: Point Fighting, Light Contact, Kick Light y K1 Light, donde compiten senior y veteranos y Ring: K1, Full Contact y Low Kick; donde lucharon por el oro: seniors y juniors. También tendrá su espacio el Para Kickboxing, por lo que será un nacional inclusivo.
Para poder desarrollarse la competición se realizó un espectacular montaje en la pista central del Pabellón Camilo Cano con 2 Rings y 3 Tatamis, para tener en total 5 áreas de competición. Todos los combates fueron retransmitidos a través del canal COE.TV
Europeo de Skopje
De este nacional saldrán los deportistas de la selección nacional para el Europeo de Kickboxing Senior que se celebrará en Macedonia del Norte (Skopje) en el mes de noviembre y para el Europeo Junior que será en Italia (Jesolo) en septiembre.
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