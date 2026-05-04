La Nucía acogió el Campeonato de España de Raid de Aventura 2026

“La Nucía, Ciudad del Deporte” acogió el Campeonato de España de Raid de Aventura 2026 el pasado fin de semana. 200 deportistas participaron en este evento recorrió varios municipios de la comarca de la Marina Baixa. La salida, llegada y centro de control se desarrolló en La Nucía, donde en el casco antiguo también se realizó la sección inicial de orientación. Una competición en dos jornadas que además fue prueba de la Liga Española de Raid y del Campeonato Autonómico.

Esta competición fue organizada por el club Raidermania, la Federación de Orientación de la Comunidad Valenciana y la Federación Española de Orientación, con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Generalitat Valenciana – Comunitat de l’Esport, Diputación de Alicante, y la concejalía de Deportes de La Nucía. La salida de esta prueba de ámbito nacional contó con la presencia de Santiago del Moral, presidente FEDOCV, Paco Cobas, presidente FEDO y Sergio Villalba, concejal de Deportes de La Nucía

Intenso raid en 2 etapas

La competición comenzó el sábado 2 de mayo por la mañana en la plaça de Les Nits, donde los participantes realizaron la salida hacia el casco antiguo donde se realizó la prueba de orientación a pie en un circuito con un total de 10 balizas para completar. La siguiente sección fue ciclismo donde la transición también se realizó en Les Nits. A partir de allí l@s participantes realizaron un recorrido por varios municipios de la comarca: Altea, Callosa d´en Sarrià, Xaló, Benissa, Bolulla, Guadalest, Benimantell, Beniarda, Benifato y Polop. A lo largo del recorrido se han combinado diferentes modalidades como el trekking, BTT, vía ferrata, kayak, escalada… hasta completar un total de más de 160 kilómetros y 6.000 metros de desnivel positivo. El domingo por la mañana la salida se realizó desde el Bike Park y el pabellón Muixara fue la meta de las dos etapas y además el lugar de pernoctación de la mayoría de participantes.

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Premios

El domingo a mediodía finalizó la competición y se realizó la entrega de trofeos en el pabellón Muixara. En la categoría Élite los ganadores fueron el equipo Brigantia Alcor Adventure Race que completaron este nacional Raid Aventura en 17 horas 11 minutos y 12 segundos. En segundo lugar, finalizaron Saltamontes y terceros Espirituraider Brigantia O Pasatempo. La categoría Aventura Mixto finalizó con el siguiente resultado: 1º Galicia-Vizhoja Cornelios, 2º Orientando al Sur y 3º Cea – Zero Chill. Posteriormente se realizó la entrega al resto de categorías de la liga y el campeonato autonómico valenciano.