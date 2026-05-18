El hockey valenciano se despidió de la liga regular de la División de Honor B. Con el histórico ascenso conseguido por el CH Carpesa a la máxima categoría, solamente queda esperar por una Final Four donde el Valencia CH quiere culminar su brillante temporada con el ascenso a la Liga Iberdrola. El balance se completó con la permanencia del Xaloc, que seguirá otra temporada más en la categoría de plata, junto a los dos representantes del CD Giner de los Ríos y la Universitat d’Alacant-San Vicente masculina. La otra cara de la moneda la vivió la UA-San Vicente femenino que perdió la categoría.

En la categoría femenina, el Valencia CH culminó por todo lo alto su andadura en la liga regular con el liderato invicto, tras su victoria por 1 a 2 ante el Pozuelo. Eveline Van den Nieuwenhof adelantaba al conjunto blanquinegro, mientras que su compañera Lieke Leeggangers marcaba el tanto decisivo al final del partido para lograr el triunfo. El Valencia CH se medirá al RC Jolaseta en las semifinales de la Final Four el próximo viernes 29/05 en Madrid a las 13.30 hs en un duelo decisivo que confirmará el ascenso a la Liga Iberdrola para el ganador de esta eliminatoria.

Balance DHB: Ascenso, Final 4, permanencia y descenso / sd

Por su parte, el CD Giner de los Ríos igualó 1 a 1 ante el Sant Cugat en Beteró con un gol de Ana Mateu. En el grupo de la permanencia, el Xaloc venció 5 a 1 al San Fernando gracias a los goles de Carme Florentino, Daniela Carvelli, Malena Taliberti, Gabriela Roca y Mireia García. Finalmente, el ‘Sanvi’ no pudo conversar su categoría y cerró su temporada en la DHB con un empate sin goles ante el Málaga Rincón de la Victoria.

En la categoría masculina, el CH Carpesa, tras lograr su histórico ascenso a la máxima categoría, se quedó a las puertas de la Final 4 tras caer 4 a 1 ante el Sant Cugat con un tanto de Roberto Bayarri.

En el grupo por la permanencia, la Universitat d’Alacant-San Vicente ganó 4 a 3 al AD Rimas gracias a los goles de Álvaro Blaya, Pedro Arques y Syed Zain Ejaz. El Giner, por su parte, perdió 3 a 2 ante el Iluro con goles de Xema Cortina y Borja Valcarcel-Resalt. Ambos equipos lograron la permanencia y estarán otra temporada más en DHB.

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Con estos resultados, la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana contará con el CH Carpesa en la máxima categoría, con opciones de ser acompañado por el Valencia CH si supera el partido de semifinales de la Final 4. Junto a ellos, otros cuatro representantes valencianos militarán en la DHB a la espera de desarrollarse las correspondientes fases de ascenso a la categoría de plata. Balance muy positivo para la FHCV que volverá a tener presencia en la categoría ilustre del hockey nacional.