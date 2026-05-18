El Real Club Náutico y la Fundación Deportiva Municipal dan un impulso a la vela adaptada en València

El Real Club Náutico de Valencia ha presentado oficialmente su Proyecto de Vela Adaptada, una iniciativa de carácter social, deportivo e institucional que refuerza el compromiso de la entidad con la accesibilidad universal, la inclusión y la igualdad de oportunidades en el acceso al entorno marítimo y a la práctica náutica. El acto de presentación institucional, celebrado este lunes en el edificio del Reloj, ha reunido representantes del ámbito político, deportivo, social y portuario, poniendo de manifiesto la importancia de impulsar iniciativas que favorezcan la igualdad de oportunidades.

“En nombre del Ayuntamiento de València, queremos felicitar al Real Club Náutico de València por impulsar este nuevo proyecto deportivo, con una mirada social muy especial”, ha declarado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Estamos seguros de que, juntos, haremos una ciudad más inclusiva, más grande y más orgullosa si cabe de nuestro campo de regatas”, ha añadido.

A continuación, el presidente del Real Club Náutico de Valencia, Andrés Arlandis, ha querido resaltar la voluntad del club de continuar desarrollando proyectos de impacto social que acercan el mar y la navegación a toda la ciudadanía desde una perspectiva inclusiva y accesible. Juan Antonio Martínez, por su parte, ha presentado las líneas estratégicas del proyecto, sus objetivos sociales y deportivos y el modelo de desarrollo previsto para consolidar una estructura permanente de vela adaptada en el Real Club Náutico de Valencia. Al frente de este acto también han estado presentes José Miguel Sánchez, subdirector general de Deporte de la Generalitat Valenciana, y Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria de València.

Presentación de este lunes. / Pep Portas

El proyecto se desarrolla mediante un acuerdo de colaboración con ‘Un Mar Sin Barreras’ y cuenta con el apoyo de la Fundación Deportiva Municipal de València, consolidando una alianza entre entidades deportivas, sociales e instituciones públicas con el objetivo de promover espacios accesibles e inclusivos vinculados al mar y al deporte. La iniciativa nace con la vocación de convertirse en un referente estable de vela adaptada e inclusión náutica en la ciudad de València, favoreciendo la participación activa de personas con discapacidad y colectivos con necesidades específicas de apoyo, así como impulsando programas de formación, iniciación y tecnificación deportiva adaptada.

La iniciativa contempla la incorporación de embarcaciones que forman parte de la historia reciente de la vela paralímpica internacional y que representan un importante avance en materia de navegación adaptada. Entre ellas destacan los modelos Sonar y 2.4mR, clases que han formado parte del programa paralímpico y que constituyen referentes internacionales en competición inclusiva y navegación accesible.

La incorporación de estas embarcaciones permite desarrollar programas de tecnificación y práctica deportiva adaptada en condiciones óptimas de seguridad, accesibilidad y autonomía, favoreciendo además la participación en actividades formativas y competiciones de ámbito nacional e internacional.

Junto a estas clases paralímpicas, el proyecto incorpora también embarcaciones GOS 16, destinadas a la iniciación y formación náutica. Estas unidades permiten facilitar el primer contacto con la navegación adaptada y ampliar el acceso al proyecto a perfiles diversos, favoreciendo procesos de aprendizaje progresivo y participación inclusiva desde edades tempranas.

Noticias relacionadas

La combinación de embarcaciones de iniciación y clases de competición permite estructurar un proyecto integral y sostenible, orientado tanto al desarrollo social como al deportivo, consolidando un espacio permanente de inclusión vinculado al mar. Con esta iniciativa, el Real Club Náutico de Valencia consolida su compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva, accesible y participativa, promoviendo el mar como un espacio abierto a todos.