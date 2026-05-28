700 deportistas compitieron en el Open Internacional de Jiu Jitsu en La Nucía

Esta prueba puntuable del Abu Dhabi AJP Tour (Open Internacional de Jiu Jitsu) reunió en “La Nucía, Ciudad del Deporte” a 700 deportistas de 42 nacionalidades, durante dos días de intensa competición; puntuable para el Mundial de Jiu Jitsu que se celebrará en noviembre en Abu Dabi. Destacar la gran actuación de la “cantera nuciera” que consiguió un total de 7 medallas.

Este Abu Dhabi AJP Tour de La Nucía 2026 fue organizado por la Federación Internacional de Jiu Jitsu Deportivo con la colaboración de la Federación de Luchas Olímpicas de la Comunidad Valenciana, Fundación Trinidad Alfonso- Comunitat de l’Esport, SpainBJJ Tour y el Ayuntamiento de La Nucía. La entrega medallas contó con la presencia de David Armendariz, pte. Fed. Luchas Olímpicas CV y Miguel Ángel Ivorra, concejal de La Nucía.

42 nacionalidades

Este Open Internacional de Jiu Jitsu 2026 reunió en “La Nucía, Ciudad del Deporte” a 700 deportistas de 42 nacionalidades en dos días de competición (23 y 24 de mayo), en el Pabellón Camilo Cano. Contó con 14 categorías de edad, desde Pre Mirim (4-5 años) hasta Máster 6 (56+), y todos los cinturones, desde blanco hasta negro. La competición se rigió por las reglas de la FIJJD y fue retransmitido por streaming.

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Gran actuación nuciera: 7 medallas

Destacar la actuación de la joven cantera nuciera en esta competición internacional con un total de 5 medallas: Carmen Jiménez (plata), Marina Ramírez (oro), Aitor Ivars (oro), Olivia Ivars (oro), Justin Luis Rayo (Bronce). Los adultos nucieros también rindieron a gran altura, destacando las medallas de Nosley Luis Rayo Erice y Marcos González, nº1 del ranking nacional. También estuvo Laurent Webert.