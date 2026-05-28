La Diputación concede 1,3 millones de euros en ayudas al deporte valenciano

La Diputació de València ha aprobado la concesión de 1,3 millones de euros en ayudas al deporte provincial. La Junta de Gobierno ha dado luz verde a estas subvenciones que se dividen en cuatro apartados: 270.000 euros para la organización de eventos deportivos; 851.000 para financiar la participación de clubs en competiciones oficiales; 100.000 euros para pilotos de motociclismo; y otros 85.000 euros para pilotos de automovilismo. Se trata de un apoyo relevante para los practicantes de deportes minoritarios como es el caso de la esgrima, el ajedrez, el béisbol, el kayak polo, el billar, el aerobic o la pesca, entre otros.

De este modo, el área de Deportes que dirige el diputado Pedro Cuesta ha sacado adelante la concesión de las subvenciones que van dirigidas a clubes, federaciones, entidades deportivas y pilotos de motor de la provincia. “Una vez más demostramos nuestro apoyo y compromiso con el desarrollo del deporte provincial. Estas ayudas resultan fundamentales para federaciones de deportes minoritarios y clubes no profesionales, que sin el apoyo de la Diputación no podrían continuar con la práctica deportiva. La corporación se confirma como un pilar fundamental para el deporte base de la provincia”, ha destacado Pedro Cuesta.

Pedro Cuesta. / Raquel Abulaila

Por apartados, la Diputación destina 270.000 euros a 47 federaciones, clubes y entidades deportivas para que puedan organizar eventos deportivos especiales, extraordinarios o anuales, de carácter nacional e internacional y de categoría senior o absoluta, siempre que tengan lugar en la provincia de Valencia. Este dinero se ha repartido entre las federaciones autonómicas de ciclismo, balonmano, boxeo, voleibol, ajedrez, frontenis, judo, triatlón, hockey, rugby y lucha olímpica, con el fin de financiar diferentes campeonatos y ligas propias de sus deportes.

También han recibido dinero por este concepto multitud de clubs y entidades de deportes como el atletismo, billar, ajedrez, tenis, pilota valenciana, motor, bádminton, rugby, baile deportivo, ciclismo o squash, y que también se encargan de la realización de distintos torneos. La dotación a cada uno de ellos ha variado entre los 850 y los 13.000 euros, dependiendo de la magnitud del evento.

En cuanto a las ayudas para que los clubes valencianos puedan participar en competiciones oficiales, la Diputación ha concedido finalmente 850.000 euros a 83 equipos de la provincia. Gracias a esta subvención, muchas de estas entidades están pudiendo participar en torneos de ámbito nacional o internacional, a los que les sería imposible acceder sin dicha financiación.

10K l'Eliana / SD

La ayuda por participar en competiciones abarca desde deportes mayoritarios como fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo o tenis; a deportes minoritarios en los que es complicado contar con patrocinadores privados, como es el caso del béisbol y sófbol, kayak polo, bolos, fútbol americano, billar, aerobic, pesca, ajedrez, patinaje, esgrima, halterofilia, vóley playa o kárate. El montante recibido oscila entre los 1.000 y los 16.000 euros.

Pilotos de motor

En la misma Junta de Gobierno, la Diputació de València ha aprobado las ayudas a los pilotos de motociclismo y automovilismo de la provincia. Así, el área de Deportes ha concedido un total de 100.000 euros a 15 pilotos de motociclismo. El objetivo de esta subvención, que va desde los 750 a los 18.000 euros a cada piloto, es sufragar los gastos derivados de su participación en los diferentes campeonatos del Mundo, de Europa, de España, copas de España, trofeos nacionales y campeonatos interterritoriales de velocidad CIV.

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Por su parte, el área de Deportes ha dado luz verde al reparto de 85.000 entre un total de siete pilotos de automovilismo de la provincia, que recibirán entre 8.400 y 17.200 euros. Asimismo, el dinero va destinado a la participación en campeonatos del mundo, de Europa, de España, o bien en copas de España, trofeos nacionales y Fórmula de campeones. “Seguimos apostando por ayudar al deporte base de nuestra provincia. Creemos que uno de los objetivos de la Diputación es estar al lado de los jóvenes deportistas, en este caso de nuestros pilotos, para que puedan seguir adelante con sus carreras. No queremos que alguien con talento se quede por el camino por no tener apoyo, para eso estamos las administraciones”, ha manifestado Pedro Cuesta.