La Final Four decidirá el ascenso del Valencia CH a Liga Iberdrola

El Valencia Club de Hockey, equipo patrocinado por Teika, ya conoce el escenario y el rival que marcarán su camino hacia Liga Iberdrola. El conjunto blanquinegro disputará la Final Four de División de Honor B, que se celebrará el próximo 29 de mayo en el Club de Campo Villa de Madrid y reunirá a los cuatro mejores equipos de la competición: Valencia CH, RC Jolaseta, Vallès Esportiu y Junior FC.

El Valencia CH se enfrentará al RC Jolaseta en una semifinal que, además de decidir uno de los finalistas del torneo, tendrá premio directo de ascenso a la máxima categoría del hockey femenino nacional. Esto se debe a que Vallès Esportiu y Junior FC ya cuentan con equipos en División de Honor, por lo que no pueden promocionar a Liga Iberdrola con sus filiales. De esta manera, el duelo entre valencianas y vascas se convertirá en el encuentro decisivo por el ascenso. El ganador del partido logrará automáticamente una plaza en la élite del hockey español y accederá posteriormente a la final de la competición frente al vencedor de la otra semifinal.

El conjunto valenciano llega a esta fase definitiva después de completar una sobresaliente temporada regular, en la que terminó como líder invicto del grupo. Las blanquinegras certificaron su clasificación en la última jornada tras imponerse por 1 a 2 al Pozuelo gracias a los goles de Eveline Van den Nieuwenhof y Lieke Leeggangers.

Noticias relacionadas

La semifinal entre Valencia CH y RC Jolaseta se disputará el viernes 29 de mayo a las 13:30 horas en Madrid, en una de las citas más importantes de la temporada para el hockey valenciano femenino.