Iris Tió da un nuevo impulso al programa Embajadoras Iberdrola

Iberdrola refuerza su programa Embajadoras con la incorporación de la nadadora artística Iris Tió. Por medio de esta iniciativa, compuesta por una selección de 35 deportistas y referentes, la compañía busca visibilizar el liderazgo y los éxitos de las mujeres en el ámbito deportivo y fortalecer su impulso a la igualdad a través del deporte, un compromiso que adquirió hace más de dos décadas.

Con 23 años, Iris Tió es una de las principales figuras de la natación sincronizada y una de las deportistas españolas más destacadas a nivel internacional. Ha formado parte del equipo nacional desde muy joven y participado en dos ediciones de los Juegos Olímpicos. En París 2024, fue medalla de bronce por equipos.

A lo largo de su trayectoria ha obtenido, asimismo, más de 20 medallas entre Campeonatos del Mundo, Europeos y Juegos Europeos. En el Mundial de Singapur 2025 logró un hito histórico al convertirse en la primera española campeona del mundo en solo libre, situando a la natación artística nacional en lo más alto de esta disciplina. En este campeonato, también se colgó el oro en las modalidades de dúo libre y dúo mixto libre.

Formada en el Club Natació Kallípolis, cuna de grandes referentes de este deporte, Tió combina excelencia técnica y sensibilidad artística, características que la han llevado a situarse entre las mejores nadadoras del mundo y a convertirse en un abanderada del deporte femenino español.

Iris Tió nueva Embajadora Iberdrola. / SD

"Ser embajadora de Iberdrola significa impulsar el deporte femenino y representar valores como la igualdad, el esfuerzo, el liderazgo y la superación. También implica dar más visibilidad a la natación artística y potenciar mi capacidad para inspirar a nuevas generaciones", ha resaltado Iris.

Una más en la familia de Embajadoras

Iris Tió se incorpora así a la familia de Embajadoras Iberdrola, compuesta por lideresas deportivas como Alexia Putellas,Teresa Perales, Carolina Marín, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Ana Peleteiro, Paula Leitón, Ana Alonso, Nicole Wiggins o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional.

Iberdrola, pionera en la apuesta por la igualdad a través del deporte

Desde 2016, Iberdrola es el principal impulsor del deporte practicado por mujeres. Actualmente, apoya, a través de su patrocinio, a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones. Con su compromiso, en esta década, ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más de un 80%, hasta rozar las 820.000.

El Grupo entrega cada año los Premios Iberdrola Supera para reconocer y dar visibilidad a los mejores proyectos puestos en marcha en España en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva. Estos galardones, dotados con 50.000 euros para cada ganador, cuentan con las categorías Supera Base, Supera Competición, Supera Inclusión, Supera Social, Supera Difusión, Supera Impulso Rural, Supera Salud y Bienestar y Supera Veteranas. Actualmente, la compañía está inmersa en el proceso de recepción de candidaturas, que permanecerá abierto hasta finales de mayo.

El impulso de la eléctrica también se extiende al deporte paralímpico. Desde su creación, en 2005, colabora con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) del Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a nuestros deportistas las mejores condiciones para llevar a cabo su preparación y afrontar con garantías de éxito la participación en todas las competiciones.

Asimismo, Iberdrola, a través de su Fundación en España y junto al CPE, pone a disposición de los deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP becas para formación universitaria y de postgrado. Este convenio de colaboración pretende facilitar la capacitación profesional del deportista de cara a su futura integración laboral, una vez finalizada su carrera.

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Cabe recordar, por último, que la compañía es una de las empresas colaboradoras con el programa Universo Mujer, una iniciativa integral para el desarrollo y la evolución de la mujer en la sociedad que pone en marcha actuaciones que contribuyan a la transformación social por medio de los valores del deporte femenino.