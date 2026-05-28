La Nucía acogió las finales provinciales de Voley de los Jocs Escolars

Las finales provinciales de vóley dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en categoría infantil y cadete se desarrollaron el pasado sábado en el Pabellón Muixara de La Nucía, con la participación de más de 70 jugadoras. El “Denia A” se proclamó campeón en las dos categorías, al quedar primero tanto en infantiles mixtos como en cadetes femenino.

Estas Finales Provinciales de les Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana fueron organizadas por la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, el Club Voleibol La Nucía y la concejalía de Deportes de La Nucía. La entrega de trofeos contó con la presencia de Josep Ferrer del Servei de Cultura i Esport de la Secció d'Activitat Fisica i Esport de la Generalitat Valenciana, Marcelo Mussi, presidente club de Voley La Nucía y Jessica Gommans, concejala de Residentes Internacionales de La Nucía.

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Denia “A”: doble campeón

Un total de 7 equipos y 70 jugadores y jugadores accedieron a estas finales provinciales de Voley dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, el pasado sábado en el pabellón Muixara de La Nucía. En infantiles mixtos la clasificación final quedó de la siguiente forma: 1º Denia “A”, 2º Xàbia “B”, 3º At. Salesià (Alcoi) y 4º La Romana. Mientras que en categoría cadete femenina el cuadro final fue: 1º Denia “A”, 2º Xàvia “B” y 3º Gata “A”.