Arrancan los primeros entrenamientos de vela para los Gay Games XII València 2026

València comienza a prepararse para los Gay Games XII València 2026, un evento deportivo de carácter internacional y exclusivo que se celebrará en solo un mes y reunirá en la Comunitat Valenciana a multitud de participantes para competir en diversos deportes.

Este fin de semana, la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV) ha recibido en sus instalaciones, ubicadas en Marina Port València, a tres equipos franceses inscritos en la competición. "Se trata de una concentración previa en la que los regatistas han podido conocer las instalaciones, las embarcaciones y el campo de regatas donde se desarrollará la competición el próximo verano" destacan desde la FVCV.

Durante estas jornadas, los equipos realizaron sesiones de entrenamiento por las mañanas y prácticas de regata por las tardes, trabajando diferentes dinámicas de navegación y realizando rotaciones de embarcaciones para adaptarse al formato de competición previsto para los Gay Games XII València 2026.

La iniciativa permitió además generar un primer contacto entre deportistas internacionales y la comunidad náutica valenciana en un ambiente marcado por la convivencia y el intercambio deportivo. "Para nosotros este entrenamiento ha sido un paso muy importante en la preparación de los Gay Games XII València 2026, ya que nos ha permitido conocer los Comet 21, porque cada barco tiene sus propios secretos y trucos, entrenar con las tripulaciones según el formato previsto y navegar bajo las condiciones reales en las que competiremos", destaca Pietro, regatista de la asociación francesa LGBTQ+ Voile et Croisière en Liberté. "Además, disfrutamos mucho conociendo la Escola Municipal de Vela de València y entrenando bajo la supervisión de su equipo, que nos recibió con mucha calidez y nos hizo sentir como en casa desde el primer momento" concluye.

Entrenamiento equipos franceses / SD

La competición sigue creciendo a nivel internacional

La competición de vela de los Gay Games XII València 2026 continúa avanzando con una importante respuesta internacional. A día de hoy, el deporte de la vela cuenta ya con 57 regatistas inscritos, procedentes de 10 países diferentes, y un total de 17 equipos confirmados para participar en la cita que se celebrará del 29 de junio al 3 de julio en aguas de València.

La competición está organizada por el comité organizador de los XII Gay Games 2026, entre los que se encuentra Fundación Deportiva Municipal en la organización deportiva del evento y el desarrollo técnico y deportivo del programa de vela corre a cargo de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana.

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Pilar Lopez

Con esta primera toma de contacto internacional, la cuenta atrás hacia los Gay Games XII València 2026 ya ha comenzado, consolidando a València y a la Comunitat Valenciana como escenario de referencia para el deporte inclusivo y la vela internacional.