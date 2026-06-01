César Curiel se proclama campeón de la Liga IATI

El Club de Campo Villa de Madrid de César Curiel se ha proclamado campeón de la Liga IATI 2025-26 tras imponerse en la Final Four al RC Polo en los shoot outs tras empatar a uno en el tiempo reglamentario. Se enfrentaban en la final los dos mejores equipos de la temporada tras finalizar la liga regular en las primera dos posiciones. El Club de Campo quería obtener el título liguero ante su afición, en Madrid, tras el bronce conseguido hace un mes en la Copa del Rey.

El conjunto madrileño, con un participativo César Curiel en la creación de juego, se adelantaba en el minuto 11 tras una acción de penalty corner que materializaba Quique Zorita con un arrastre ajustado. Tuvo un par de ocasiones el Real Club de Campo para ampliar su renta. Una de Álvaro Portugal que disparó tras una combinación por la izquierda con Jeremy Wilbergs y que desvió Marcos Giralt. Y otra de Quique González que de nuevo salvó el portero del Polo.

El jugador valenciano César Curiel. / Rafa Aparicio

La más clara para los de Barcelona la protagonizaron los hermanos Laplaza. Nico se la dejaba a Max, que a portería vacía no pudo lograr el empate. Acto seguido, el portero local Rafa Revilla evitó las tablas de un conjunto catalán que no bajaba los brazos.

El Polo acariciaba el empate tras tres acciones de PC seguidos que no pudo aprovechar. La réplica la tuvo Quique Castejón, que recibió un pase de Rafa Villalonga que le dejó solo ante el portero, pero Giralt estuvo más acertado y evitó el 2-0. A falta de tres minutos Ramon Sala sustituyó al portero por un jugador de campo para tener superioridad. Le dio frutos la jugada a los de la ciudad condal, ya que, a falta de minuto y medio, tras una jugada individual de Antón Borràs, en la frontal, le llegaba la bola a Nico Laplaza que, esa vez sí, batía a Rafa Revilla y llegaba el partido a los shoot outs.

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