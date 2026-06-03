València reúne este fin de semana a las grandes promesas mundiales del bádminton en el Spanish Junior International U19 2026

València vuelve a convertirse este fin de semana en uno de los focos internacionales del deporte, en este caso del bádminton, con la celebración del Spanish Junior International U19 Valencia 2026, una competición integrada en el circuito oficial de Badminton Europe y de la Federación Mundial de Bádminton (BWF) dentro de la categoría Junior International Series, puntuable para los rankings europeo y mundial de la categoría júnior.

El polideportivo del Cabanyal-Canyamelar acogerá este fin de semana, por primera vez, esta competición internacional que reunirá a cerca de 250 jóvenes deportistas. La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha presentado este miércoles esta convocatoria que, tal como ha asegurado, “potencia el talento juvenil, crea cantera y atrae nuevas competiciones a nuestra ciudad”. “Desde València –ha subrayado la delegada- seguimos generando nuevas oportunidades deportivas, trabajando con nuestro tejido asociativo deportivo y sumando esfuerzos con nuestros clubes y federaciones para revitalizar el deporte en la ciudad”.

El torneo se disputará los próximos días 5 al 7 de junio en el Polideportivo Cabanyal-Canyamelar, donde se darán cita algunas de las principales promesas internacionales del bádminton sub-19. La organización corre a cargo de la Federación de Bádminton de la Comunitat Valenciana y la Federación Española de Bádminton, con la colaboración del Club Bádminton Drop Valencia y el apoyo de distintas instituciones deportivas.

Una cita destacada del calendario internacional

Tal como se ha señalado desde la organización, la competición reunirá a representantes de numerosos países europeos, asiáticos y americanos. De hecho, han confirmado su participación delegaciones procedentes de España, República Checa, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Italia, Portugal, Suecia, Ucrania, Suiza, India, Singapur, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China Taipéi o Venezuela, entre otros territorios. La presencia internacional convierte la cita en una de las pruebas júnior más destacadas del calendario europeo de la temporada.

El programa deportivo incluirá las modalidades de individual masculino, individual femenino, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto, con un elevado nivel competitivo y una participación especialmente destacada en los cuadros individuales. Se ha registrado una gran demanda de inscripción en todas las categorías, lo que, tal como ha subrayado Rocío Gil, refleja el atractivo que tiene la prueba dentro del circuito internacional de formación.

Entre los participantes más destacados figuran nombres como el checo Lukáš Patzák y el español Yaidel Gil, que parten como principales cabezas de serie individual masculino; mientras que en individual femenino sobresalen la suiza Sanna Germann y la jugadora de China Taipéi Tseng I An. También destacan varias parejas internacionales favoritas en las pruebas de dobles, junto a representantes españoles que buscarán luchar por las medallas en casa.

Calendario

La competición arrancará este viernes con las primeras rondas eliminatorias, continuará el sábado con los octavos, cuartos de final y parte del cuadro principal, y concluirá el domingo con la disputa de las semifinales y finales de todas las modalidades. Los encuentros se desarrollarán en cinco pistas habilitadas para la competición y podrán seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de la Federación Española de Bádminton.

Además del impacto deportivo, el torneo generará una importante actividad en la ciudad, ya que las delegaciones participantes se desplazan acompañadas por técnicos, responsables deportivos y familiares, lo que refuerza la proyección internacional de València como sede habitual de eventos deportivos de carácter europeo y mundial.

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“Con la celebración del Spanish Junior International U19, València consolida su presencia en el calendario internacional del bádminton y vuelve a ofrecer una oportunidad para ver en acción a las futuras figuras de este deporte antes de su salto a la élite absoluta”, ha concluido la concejala de Deportes, Rocío Gil.