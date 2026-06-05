La Nucía será sede del primer Tour de Hyatlón

El primer Tour de Hyatlón contará con una prueba en La Nucía (24 y 25 de octubre). El hyatlón es un nuevo deporte híbrido bajo el paraguas de la FETRI (Federación Española de Triatlón) y apoyo de World Triathlon, que aspira a ser olímpico. Las inscripciones se abrirán el lunes 8 de junio, con un precio promocional de lanzamiento disponible hasta el viernes 12 de junio en la página hyatlon.org.

La presentación del primer Circuito Nacional de Hyaltón se realizó ayer en Madrid con la presencia de José Hidalgo, pte. FETRI, Cristina Torres, Directora General de Deportes de Aragón, Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. “Vamos a impulsar el primer tour de hyatlón del mundo con cuatro pruebas en Madrid, Canarias, La Nucía (Alicante) y Zaragoza, y eso es una gran responsabilidad” comentó José Hidalgo.

Como padrinos deportivos de este primer “Tour de Hyatlón” estuvieron la leyenda del triatlón español Mario Mola (3 veces Campeón del Mundo y 1 de Duatlón), Emilio Martín, triple campeón mundial de duatlón, así como Silvia García y Pablo Valverde, deportistas híbridos del equipo Joma. Mola comentó que “los deportes híbridos no son una moda, están aquí para quedarse. Tenemos a un público muy numeroso que está deseoso de eventos y pruebas bien organizadas”.

La Nucia Hyatlon present 4 2026 / Chema .

La Nucía: sede de Tour Hyatlón

“La Nucía, Ciudad del Deporte” será la segunda sede del primer Tour Hyatlón, en octubre (24 y 25), siendo pioneros de nuevo y sumando una nueva disciplina deportiva a su gran calendario de eventos para 2026 (187). “En cuanto José Hidalgo nos presentó este proyecto, inmediatamente le cogimos el guante y nos lanzamos a la piscina porque es un evento especial con un gran futuro. El Hyatlón es un nuevo deporte híbrido, bajo el paraguas de la FETRI que aspira a ser olímpico, por lo que creemos que tendrá un gran crecimiento. Una nueva disciplina que se sumará al gran número de deportes que se pueden practicar en “La Nucía, Ciudad del Deporte” y que nos ayudará a promocionar y a generar retorno económico” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Calendario de sedes y modalidades

El calendario del primer tour de Hyatlón del Mundo será:

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