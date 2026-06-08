Lucía Valderrama se proclama subcampeona de España absoluta

Lucía Valderrama ha firmado una extraordinaria actuación en el Campeonato de España Absoluto Femenino, disputado durante cuatro jornadas en Pula Golf (Mallorca), donde se ha proclamado subcampeona con 290 golpes para (+2 al total). La golfista de la Comunitat Valenciana protagonizó un torneo de enorme regularidad y competitividad, llegando a liderar la clasificación durante las tres primeras jornadas y manteniendo sus opciones de victoria hasta el desenlace de la competición que fue tan vibrante como intenso.

Su resultado final le permitió colgarse el subcampeonato de España absoluto de forma compartida con la vasca Lucía Iraola, confirmando una vez más su gran nivel de juego, y siendo solo superada por la también vasca Paula Balanzategui que se alzó con el título.

Buena actuación valenciana

La representación de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana tuvo además una destacada actuación colectiva, con seis jugadoras situadas entre las veinte mejores clasificadas del campeonato.

Junto al segundo puesto de Lucía Valderrama, Martina Navarro finalizó en la novena posición compartida, mientras que Xinyi Gu concluyó undécima. Clara Usó e Isabel Más compartieron la duodécima plaza y Julia Ballester terminó en el puesto decimocuarto.

También completaron una notable participación Carlota López, vigesimoprimera; Ángela Gómez, T25; África Oliva, T35; y Aurora Venneri y Rocío Caturla, ambas T44. Por su parte, Ainoa Ruiz y Vanessa Reistorxelli se vieron obligadas a retirarse de la competición.

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Los resultados obtenidos en Pula Golf confirman el excelente momento del golf femenino valenciano, que volvió a situarse entre los grandes protagonistas de una de las pruebas más importantes del calendario nacional.