Rugby Turia se impone a Complutense Cisneros y logra el ascenso a la Liga Iberdrola

El Rugby Turia jugará la próxima temporada en la Liga Iberdrola después de imponerse a Complutense Cisneros por 7-24 en la final de promoción disputada en el Centro Deportivo Municipal David Cañada de Zaragoza este fin de semana. El conjunto valenciano culmina así su ascenso apenas unas semanas después de quedarse a las puertas en la final frente a Barça Rugby y completa con éxito su segunda oportunidad de dar el salto a la máxima categoría.

El encuentro comenzó con máxima igualdad y fue Cisneros quien consiguió el único ensayo de su partido en el minuto 10, por medio de Victoria Rosell, con transformación de Enara Arruti para colocar el 7-3. Sin embargo, Turia ya había mostrado su capacidad para sumar desde el pie con por medio de Cristina López en los minutos 8 y 18, lo que permitió al conjunto valenciano mantenerse siempre dentro del encuentro y marcharse al descanso solo un punto abajo.

La segunda mitad cambió la dinámica de la primera y fue Turia el que golpeó de nuevo en el minuto 50 con un ensayo de Cristina López, que ella misma transformó para abrir brecha, y amplió su ventaja en el 62 con una nueva marca de Laura Espada. A partir de ahí, el equipo valenciano supo controlar el partido y cerró su triunfo con dos nuevos golpes de castigo de López en los minutos 72 y 79.

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De esta manera, Turia convierte en ascenso su segunda oportunidad y será equipo de Liga Iberdrola la próxima temporada, mientras que Complutense Cisneros no consigue mantener la categoría tras caer en la final de promoción.