València celebra el III Foro Mujer y Deporte

La Fundación Deportiva Municipal celebrará el próximo 13 de junio el III Foro Mujer y Deporte de la Ciudad de València, una iniciativa que convertirá el Complejo Deportivo-Cultural Petxina en un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y análisis sobre el presente y el futuro de la mujer en el deporte.

La jornada, de acceso libre y gratuito, se desarrollará entre las 09:30 y las 13:30 horas y está dirigida a clubes, federaciones, asociaciones deportivas y a toda la ciudadanía interesada en avanzar hacia un deporte más igualitario e inclusivo.

“En 2024 pusimos en marcha este gran Foro de Deporte y Mujer, un encuentro anual desde el que queremos impulsar, visibilizar y reconocer el papel de la mujer en el terreno deportivo”, ha declarado la concejala de Deporte e Igualdad, Rocío Gil, quien ha invitado a la ciudadanía “para que se acerque a este encuentro tan especial con nuestras deportistas, entrenadoras, gerentes y directivas para seguir impulsando el deporte femenino en nuestra ciudad y potenciando la creación de referentes para nuestras niñas”.

La sesión comenzará con la bienvenida institucional por parte de la concejala de deportes y la presentación de las conclusiones extraídas por la Càtedra Dona i Esport de la Universitat de València a partir de los estudios y actividades desarrollados durante el último año.

Rocío Gil, Luis Cervera y Raúl Chapado / Daniel Tortajada

Entre estas iniciativas destacan diferentes acciones de promoción del deporte femenino y encuentros formativos con jóvenes deportistas, orientados a fomentar la creación de referentes y la participación de niñas y adolescentes en la práctica deportiva.

La primera mesa de debate, bajo el título “El deporte desde la base al alto nivel”, analizará el recorrido que realizan las mujeres deportistas desde las etapas de iniciación hasta la alta competición. El debate abordará cuestiones como la continuidad en la práctica deportiva, las dificultades que aparecen durante determinadas etapas formativas y la importancia de contar con referentes cercanos. Participarán la jugadora de pilota valenciana Victoria Díez, la regatista Irene de Tomás y la nadadora olímpica Merche Peris.

La segunda mesa centrará su atención en la presencia de la mujer en los espacios de dirección y toma de decisiones dentro del deporte. Bajo una perspectiva orientada a la gestión deportiva y el liderazgo, las participantes debatirán sobre los avances alcanzados, las barreras todavía existentes y las oportunidades para construir estructuras deportivas más equilibradas e inclusivas. Intervendrán Vanessa Huesa, presidenta de la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana; Tere Saurí, pionera del fútbol femenino y directora de partidos de la Liga F; Pilar Javaloyas, nadadora paralímpica y expresidenta de FESA; y Concepción Rico, presidenta de la Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana. La mesa estará moderada por la periodista Rocío Carrión.

La jornada concluirá con una tercera mesa dedicada a la compatibilización del deporte de alto nivel con la formación académica y el desarrollo profesional. Bajo el título “Carrera dual y proyectos de emprendimiento”, se abordarán los desafíos y oportunidades que encuentran las deportistas para construir proyectos de vida sostenibles durante y después de su carrera deportiva. Participarán la deportista olímpica de gimnasia rítmica y estudiante de Medicina Patricia Pérez, la taekwondista olímpica y actualmente responsable del Área de atención al deportista de élite de la UV Amparo Dols, y la atleta olímpica Concha Montaner, Máster MBA de La Liga, exconcejala de deportes de L’Eliana y actualmente en SD Correcaminos, con la moderación de la periodista Eva Navarro.

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“Con la celebración de este tercer foro, la Fundación Deportiva Municipal reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades en el deporte, la visibilización de referentes femeninos y la generación de espacios de diálogo que contribuyan a seguir avanzando hacia una práctica deportiva más diversa, inclusiva y representativa de la sociedad actual”, ha declarado Rocío Gil.