'Esports al Barri' llega este sábado a La Petxina

El programa ‘Esports al Barri’ regresa este sábado, 13 de junio, con una nueva parada en el barrio de La Petxina (Extramurs), donde la Fundación Deportiva Municipal de València organizará una jornada abierta a toda la ciudadanía para acercar la actividad física y el deporte de base a niños, niñas y familias. La cita tendrá lugar entre las 10:30 y las 13:30 horas (media hora antes de lo habitual para evitar el calor intenso) en las instalaciones del Complex Esportiu Cultural Petxina, situadas en el Paseo de la Petxina.

Como es habitual en este programa, la jornada contará con espacios de iniciación y práctica deportiva gracias a la colaboración de federaciones y clubes de la ciudad. Las personas asistentes podrán descubrir y practicar disciplinas como hockey, triatlón, voleibol, ajedrez, pádel, pilota valenciana, judo, kárate, lucha o balonmano, entre otras modalidades diseñadas para acercar el deporte a todos los públicos de una forma lúdica y participativa.

Además de las actividades deportivas, la jornada incluirá propuestas dirigidas especialmente a los más pequeños gracias a la colaboración de El Corte Inglés, que habilitará espacios de pintacaras y globoflexia. Aunque el programa está especialmente orientado a la población infantil, la organización ha diseñado actividades para todas las edades con el objetivo de convertir el deporte en un punto de encuentro para las familias y el vecindario.

Fomentar la práctica deportiva

‘Esports al Barri’ nació en 2020 impulsado por la Fundación Deportiva Municipal con el propósito de fomentar la práctica deportiva, promover hábitos de vida saludables y dar a conocer la amplia oferta deportiva existente en los diferentes barrios de València. Desde entonces, el programa se ha consolidado como una de las iniciativas de promoción deportiva de proximidad con mayor acogida entre la ciudadanía.

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Durante 2026, el programa ya ha recorrido distintos puntos de la ciudad con jornadas celebradas en Parc Central, Mont-Olivet, Penya-roja, Marxalenes, Benimaclet y Aiora, acercando el deporte a miles de vecinos y vecinas de diferentes distritos. Tras su paso por La Petxina, la iniciativa continuará visitando nuevos barrios hasta finales de año con el objetivo de seguir impulsando la práctica deportiva y la convivencia a través del deporte en todos los rincones de València. Con esta nueva cita, la Fundación Deportiva Municipal reafirma su compromiso con el deporte de base y la actividad física como herramientas de cohesión social, participación ciudadana y mejora de la calidad de vida, llevando el deporte allí donde están los vecinos y vecinas de la ciudad.