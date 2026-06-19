La Nucía acoge el Nacional Absoluto de Halterofilia este fin de semana

Este sábado, a las 9 horas arranca el Campeonato de España Absoluto de Halterofilia en el Pabellón Muixara de La Nucía. 155 deportistas competirán durante dos intensas jornadas en estos nacionales femeninos y masculinos. Habrá deportistas destacados de esta modalidad como Marcos Ruiz o María Olalla. La entrada para el público será gratuita durante los dos días de esta competición nacional que organiza La Nucía por primera vez.

La presentación de este Campeonato de España Halterofilia contó con la presencia de Juan Lama, secretario general de la Real Federación Española de Halterofilia y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Esta competición está organizada por la Real Federación Española de Halterofilia, con la colaboración de la Federació d’Halterofília de la Comunitat Valenciana, Comité Olímpico Español, Consejo Superior de Deportes, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de La Nucía.

155 deportistas

La competición reunirá a 155 atletas de toda España, 84 mujeres y 74 hombres,acompañados por cerca de 90 entrenadores, en la cita más importante del calendario nacional de halterofilia. Durante dos jornadas, los mejores levantadores y levantadoras del país, muchos de ellos campeones mundiales, competirán por los títulos nacionales absolutos en las diferentes categorías de peso. Para poder desarrollarse la competición se han montado dos tarimas de competición, así como varias zonas de calentamiento en la pista central de pabellón Muixara.

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El Campeonato de España Absoluto de Halterofilia comenzará el sábado 20 de junio a las 9 horas y se extenderá a lo largo del día (mañana y tarde). El domingo será ultima jornada durante toda la mañana. La entrada para el público será gratuita, y la competición se podrá seguir en directo a través de los medios de la federación.