El Hydra HM Hospitales se adjudicó la victoria de la prueba Offshore ORC A2 del Trofeo SM la Reina 2026

El Hydra HM Hospitales (RCN El Balís) se adjudicó la victoria final de la prueba Offshore ORC A2 del ‘XXVII Trofeo SM la Reina - XXXVIII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui’, regata homenaje a la Armada organizada por el Real Club Náutico de Valencia. El DK 46 patroneado por Óscar Chaves completó el recorrido de 162 millas con una inversión de tiempo de 30:44:55, que tras la compensación significó el triunfo.

El Hydra HM Hospitales es la única embarcación de las participantes en esta prueba del Trofeo SM la Reina que ha desarrollado el Circuito Mediterráneo completo en ORC A2, cerrando en Valencia tras haber navegado en el Trofeo Conde de Godó y en PalmaVela.

Óscar Chaves subrayó que “estamos contentos. Ha sido una regata con unas condiciones fantásticas pese a haber ido un poco justos de viento. Una regata rápida para la presión y poco viento que tuvimos. Venimos de ganar la regata larga del Godó y de PalmaVela y con esto completamos el triplete, ganando las tres largas del circuito y estamos súper contentos”.

“Han sido tres regatas con vientos ligeros, que es lo que va bien al Hydra. Estamos muy agradecidos a la organización, que nos ha tratado muy bien. Y ahora afrontamos la semana de las Inshore”, añadió Chaves.

El patrón del Hydra HM Hospitales relató que “hicimos una mala salida. Nos costó posicionarnos. Nos quedamos muy a la izquierda de la flota. Nos obsesionamos en ceñir al máximo, de hecho éramos el barco que más ceñíamos y el resto se dejaron caer un poco más. Eso fue un error y nos costó bastante. El viento iba rolando. Apuntábamos a Denia. Acercándonos a Ibiza, decidimos hacer el bordo un poco antes que el resto de la flota, confiando en que seguiríamos ciñendo mucho. Fue un error, porque llegamos a las Bledas muy juntos”.

“Hasta que no llegamos a las Bledas no fuimos capaces de superar al M10. Un poquito antes de llegar a las Bledas pusimos código 0 y con ello negociamos toda la bajada desde las Bledas hasta Es Vedrà, que la hicimos muy pegada a tierra, a Ibiza, buscando los roles que te dan los acantilados para poder salir. Fue muy bien y sacamos ventaja. Entramos pegados y salimos a unas dos millas y media del segundo. El routing nos decía que teníamos que volver a caer a Denia. Ese tramo fue muy difícil y todo eran encalmadas. Íbamos en código 0 y orzamos todo lo que pudimos”, contó tras la prueba.

“Lo que hicimos fue dejarnos caer con el código 0 y orzar todo lo que podíamos. Era un poquito más abajo de la línea directa. Veíamos al M10 que iba a bastante buen ritmo. Cuando subió un poco la presión y pudimos orzar más nos pusimos entre el M10 y la línea. Cuando faltaban unas 20 millas se estableció un viento que nos permitió poner el gennaker. Subió el viento y se fue a la derecha. Hicimos una trasluchada final. La llegada fue un poco complicada; suerte que no había mucho viento porque bajábamos del norte. Teníamos dudas de si habíamos conseguido sacar el tiempo compensado o no, porque el Ziving venía a muy buen ritmo y veíamos cómo nos iba recuperando”, concluyó.

XXVII TROFEO S.M. LA REINA / SD

Ziving y M10 completaron el podio

Una flota de quince unidades partió desde del campo de regatas Manel Casanova el viernes 26 de junio superadas las 12:40 horas del mediodía con un viento de siete nudos de Levante. Por delante esas 162 millas con rumbo a la isla de Ibiza. El trazado implicaba que la flota dejara por estribor a las Bledas y Es Vedranell para luego regresar hasta el Real Club Náutico de Valencia.

En segunda posición definitiva quedó el Ziving (RCN Valencia), de Javier Arbona, con un tiempo invertido de 31:35:30. El Ziving es el actual campeón de Europa en clase Double-Handed en el grupo A, que se resolvió el pasado mes de marzo en Altea. Y en tercera posición concluyó el M10 (RCN Valencia), de los hermanos Francés, con un tiempo de 31:53:19, que el pasado año quedó segundo en Valencia la regata larga y en 2024, de hecho, fue campeón. Rozó el podio el Marina Greenwich, de Ramón Juneman, que invirtió 35:30:43.

“La dificultad de esta regata ha residido en los vientos flojos de entre 7-8 nudos que encontró la flota en el recorrido, las encalmadas, y los regatistas han tratado de sacar la máxima velocidad con esas condiciones”, explicó el director deportivo del RCNV, Pedro Quiroga.

Además, el conjunto de la flota que partió de Valencia contó con el Vikingo, con Antonio Picot; el Crosswind, con Pablo Aleixandre; La Estrella Azul, con Raúl Armero; Jambo Mar Sin Plástico, con Julio Sánchez; Adrenalín, con Juan Carlos Sanchís; Xufin, de Jorge San Simón; Hybrid, de Vicente Iranzo; Reti, de Xavier Santamaría; Tortooga, de Rafael Ruiz; La Caprichosa, de Stephane Eyme; y Pampero of Down, de Rodrigo Quesada.

‘Rumbo’ a las Inshore

Completada la regata larga, la organización ya afronta la semana de las pruebas costeras, las Inshore, con la entrada en liza de las clases ORC 0, 1, 2, 3 y 4, Sportboat, J80, Open y Promoción, que competirán en aguas de València entre los días 3 y 5 de julio. El computo global entre la regata ORC A2 y las costeras arroja unas cifras de participación de 133 embarcaciones, representando a España (en mayor cuantía), Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Suiza, Estonia, Turquía y Argentina.

Programa en tierra

Entre las actividades destacables en tierra, el sábado 4 de julio tendrá lugar la tradicional Cena de Armadores, siendo además marco de la entrega del Premio Internacional de Comunicación Náutica como homenaje a los profesionales y medios de información, que tradicionalmente y con una trayectoria de gran relevancia internacional cubren eventos náuticos.

En esta ocasión, la octava edición, el galardonado será Jaume Soler, que tomará el testigo de María Muiña (2025). Ambos se suman a Pedro Sardina (2018), Enrique Curt (2019), Josep Margalef (2021), Miguel Ángel Roselló (2022), Carlo Borlenghi (2023) y Nico Martínez (2024).

Además, visitará las instalaciones del RCNV en el marco del Trofeo SM la Reina la doble medallista de oro olímpica, Theresa Zabell, quien presentará su libro ‘El poder de los 5 aros’ el mismo sábado horas antes de la Cena de Armadores.

Una regata emblemática

El RCNV organiza esta regata referente en el Mediterráneo por delegación de la Real Federación Española de Vela (RFEV) con la colaboración de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana (FVCV). El ‘XXVII Trofeo S.M. La Reina – Regata Homenaje a la Armada - XXXVIII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui’ cuenta con el apoyo institucional del Consejo Superior de Deportes, la Armada Española, la Generalitat Valenciana y la Comunitat de l’Esport, el Ayuntamiento de València y su Fundación Deportiva Municipal, y la Diputación de Valencia y su área de Deportes, así como de World Sailing, Turisme València, Turismo de la Comunitat Valenciana, ORC, visitvalencia.com, Aemet y Cruz Roja.

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Entre los patrocinadores se cuenta con el apoyo de B&G, Mercedes-Benz Valdisa, Occident, Varadero Valencia, Orange Empresas y Samsung. Y colaboran Murviedro, Turia, Coca-Cola y Royal Bliss.