Éxito total del Open Malva XVI: 360 participantes y 600 partidos en un fin de semana para recordar

El Open Malva XVI ha vuelto a demostrar que en Beachbol Valencia un torneo de vóley playa puede ser mucho más que un torneo de vóley playa. Durante las jornadas del 25 y 26 de julio, la instalación se transformó en un espacio de convivencia deportiva y social que reunió a 362 participantes, 212 el sábado y 150 el domingo, en una edición que ha elevado el listón de lo que puede ofrecer una cita de estas características. Beachbol dispuso 30 pistas el sábado y 18 el domingo, sobre las que se disputaron 370 partidos en la primera jornada y 230 en la segunda, hasta sumar 26 horas de actividad.

Para sostener ese volumen de juego fue necesario un equipo de 14 personas de staff el sábado y 10 el domingo, cifra que no incluye al personal de montaje, desmontaje, seguridad nocturna, administración y comunicación, un refuerzo adicional de entre siete y ocho personas sin el cual el torneo no habría sido posible. El sábado acogió los torneos de 2x2 masculino y femenino, mientras que el domingo fue el escenario de dos formatos: el 4x4 mixto y, como gran novedad de esta edición, el 2x2 mixto.

La jornada dominical incluyó también las categorías de menores sub-15, sub-17 y sub-19, que aportaron cantera y relevo generacional a la competición. En conjunto se disputaron 7 podios el sábado y 5 el domingo, con un total de 26 campeones, 26 subcampeones y 26 terceros clasificados repartidos entre todas las categorías. El domingo, además, vivió un capítulo especialmente exitoso gracias al estreno del mixto 2x2, una novedad que, combinada con el resto de la propuesta del día, convirtió la última jornada en un auténtico éxito.

La gran fiesta del vóley playa volvió a cobrar vida en la arena de la Malvarrosa / D. Tortajada / F. Bustamante

Más que un torneo El Open Malva XVI ha reforzado su vocación de ir más allá de la competición estrictamente deportiva. La zona de juego contó con DJ en directo, una zona de duchas con toldos para dar sombra a los participantes, chiringuito y servicio de fisioterapia personal gratuito, un conjunto de servicios pensado para que la experiencia del jugador no se limitase a la pista. El torneo contó con la presencia de medios de comunicación, entre ellos compañeros de À Punt, Agencia EFE y València Sempre, entre otros que se acercaron a seguir de cerca el desarrollo de la competición y disputaron un partido de prensa donde las risas no faltaron.

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Por otra parte, también se realizaron sorteos, rifas y pruebas con premios, los cuales fueron otorgados por los patrocinadores de Beachbol, Almalibre y Sensat. Además, la cafetería Artysana aportó café y ‘dulces healthy’ para todos los jugadores durante las dos jornadas. Con esta nueva edición, el Open Malva XVI consolida su lugar como una de las citas de referencia del vóley playa valenciano, con la vista puesta ya en seguir creciendo en próximas ediciones.