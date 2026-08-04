Las obras de la Piscina Climatizada de La Nucía entran en su recta final

La Piscina Climatizada de La Nucía reabrirá sus puertas el 1 de septiembre, en menos de un mes. Las obras de reparación y mantenimiento se están ultimando tanto en las piscinas y zona Spa como en los servicios deportivos complementarios y cafetería. Uno de los 2 gimnasios ya está finalizado, equipado con material para “Hyrox- Hyatlón” y la sala de spining ha duplicado su espacio. La instalación deportiva ya ha abierto inscripciones, para sus abonos y cursos de natación para la temporada 2026-2027, a través de su página web y también en la oficina de punto de acceso a la piscina de verano, así como a través de sus redes sociales.

Estas obras de reparación y mantenimiento de la Piscina Climatizada suponen una inversión de más de 1,5 millones de euros por Emtesport, nueva empresa que gestiona la Piscina Climatizada de La Nucía. Esta mañana han visitado la Piscina Climatizada Marc Uris, director de la Piscina de La Nucía- , Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes,

La Nucia Visita Piscina. / SD

“Abrirá sus puertas en septiembre”

“La verdad es que es una satisfacción ver cómo van evolucionando las obras de rehabilitación de la piscina climatizada y ya se puede en la visita de hoy hemos podido ver como ya de las tres piscinas, dos ya están totalmente terminadas y llenas de agua y funcionando y se está finalizando de repasar todas las juntas de la piscina de Aquagym. El objetivo era abrir en septiembre, vamos a cumplir con esa apertura. Destacar que el gimnasio del pabellón está ya equipado con maquinarias y nuevo material de última generación” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, quien añadió “que se está realizando una importante inversión que va a dar calidad, mejor servicio y mejor atención a todos los usuarios de la piscina. Después de 20 años de vida de la piscina necesitaba ese tipo de reinversión y gracias a esta inversión, en septiembre será una realidad y podremos disfrutar todos y todas de la renovada Piscina”.

Gimnasios Renovados con Hyrox y Sala spining duplicada

Durante la visita se pudo comprobar como el gimnasio del Pabellón está totalmente terminado con maquinaria y material de última generación que permitirá también hacer “clases Hyrox-Hyatón” (nuevo deporte híbrido) y “Power Lifting” (levantamiento de pesas), mientras el otro gimnasio está en su recta final. También destacar que ya han llegado las nuevas bicis de spining y que se ubicarán en una sala, que ha duplicado su espacio y contará con una gran pantalla de 6 metros, nueva climatización e iluminación. Las salas tatamis también han sido totalmente renovadas.

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La Nucia visita agosto. / SD

Inscripciones abiertas

Marc Uris, director de la Piscina comentó durante la visita que ya están abiertas las inscripciones en la web de la instalación deportiva. “Informar a todas las personas interesadas en la Piscina Climatizada de La Nucía, que ya se pueden inscribir directamente en la página web. Ahí está toda la información sobre la piscina, precios, cursillos, abonos, actividades… Si se quiere más información tenemos un punto físico en la oficina de la Piscina de Verano exterior al lado del restaurante Onosca y ahí también pueden apuntarse e informarse y sacarse el abono general para disfrutar de todos nuestros servicios a partir del 1 de septiembre” concluyó Marc Uris.