Rubén Vinuesa conquista el XII Open Internacional Valencia Cuna

Del 27 de julio al 2 de agosto se celebró en el Colegio Dominicos de Valencia la duodécima edición de este consolidado torneo internacional de ajedrez. La competición fue organizada por la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez, con la dirección técnica del C. A. Ciutat Vella y la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana, Fundación Deportiva Municipal y la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana. El ganador fue el CM Rubén Minuesa, del Club de Ajedrez Mislata, en una ceremonia en la que los premios fueron entregados por Emilio González, presidente de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana.

Los premiados recibieron, por segundo año consecutivo, galardones inspirados en figuras y obras fundamentales del nacimiento del ajedrez moderno:

1º clasificado, CM Ruben Vinuesa, premio Scachs d´amor (Primera obra de ajedrez moderno (Valencia, c.1475)

2º clasificado, IM Alain Otero, premio Bernat Fenollar (co-autor de Scachs d´amor y árbitro)

3º clasificado, IM Marc Carbonell, premio Francí de Castellví (rojas -blancas- en la primera partida de ajedrez moderno)

4º clasificado, Carles Navarro, premio Narcís Vinyoles (verdes -negras- en la primera partida de ajedrez moderno)

5º clasificado, FM Nassim Zrikem, premio Francesch Vicent (autor del primer tratado impreso de ajedrez moderno, 1495)

1º Sub 2000, Justin Turner, premio Mercurio (Fenollar en el poema Scachs d´amor)

2º Sub 2000, William Saroyan, premio Marte (Castellví en Scachs d´amor)

3º Sub 2000, Jose Domenech, premio Venus (Vinyoles en Scachs d´amor)

1º Sub 1700, Yarema Yaroshinky, premio Lambert Palmer (impresor de Les Trobes, 1474, certamen organizado por Fenollar)

2º Sub 1700, Aitor Peñarrubia, premio Lope de Roca (impresor del libro de Vicent, 1495)

3º Sub 1700, Esteban Moreno, premio Pere Trincher, (librero, impresor del libro de Vicent, 1495)

Mejor Sub 16, Antonio Selva, premio Rodrigo Borja (Papa Alejandro VI, vinculado a la expansión del ajedrez moderno)

Mejor Sub 12, Akim Pikh, premio César Borja (hijo de Alejandro VI, vinculado a la expansión del ajedrez moderno)

Mejor Veterano + 60, FM Jorge Berrocal, premio Damiano (pseudónimo del autor del tratado que difundió el ajedrez moderno en Italia)

Mejor clasificada, WFM Corals Patiño, premio Lucrecia Borja (hija de Alejandro VI, alumna de Vicent en Ferrara, en 1506)

Mejor Sub 16 local, Marco Penades, premio Von der Lasa (gran historiador alemán, primero en resaltar la importancia del libro de Vicent)

1º Local, Nestor Emmanuel Mendez, premio Passar sen batalla (captura al paso, primera descripción en Scachs d´amor)

2º Local, David Cortijo, premio Mat offegat (denominación del ahogado en Scachs d´amor)

3º Local, Tiziano Tomás Gauna, premio Sus mat (jaque mate en valenciano del siglo XV)

Torneo Internacional por Equipos Ciudad de Valencia

La semana ajedrecística culminó los días 1 y 2 de agosto con esta importante competición por equipos que se disputó a 6 rondas a ritmo rápido (20´ + 3”).

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El pódium lo coparon el Club Ajedrez Vila-Real en primer lugar, EERB en segundo y el Ateneo Marítimo en el tercer puesto. La entrega de premios fue presidida por Antonio Roy, director del Colegio Dominicos de Valencia, sede del torneo. El torneo fue organizado por el C.D. Basilio y la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, Fundación Deportiva Municipal y la Federación de Ajedrez la Comunidad Valenciana.