La Nucía acoge el V Adidas Padel Tour este fin de semana

El Club Pádel Point La Nucía volverá a convertirse en el punto de encuentro del pádel amateur con la celebración del “Adidas Padel Tour”, uno de los circuitos internacionales más destacados de este deporte, que este año celebra su quinta edición. Del 7 al 9 de agosto se desarrollará este torneo con más de 400 jugadores y 7.000 euros en premios. Hoy finaliza la inscripción.

La presentación de este importante torneo amateur contó con Álex González, gerente de Club Pádel Point La Nucía, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes.

V Edición en 8 países

La Nucía ha formado parte del calendario del Adidas Padel Tour desde su primera edición, consolidándose como una de las sedes más emblemáticas del circuito, que actualmente está presente en más de ocho países de todo el mundo. jugadores de todos los niveles podrán disfrutar de un evento que combina competición, innovación y experiencias exclusivas dentro y fuera de la pista.

8 categorías y 7.000 € en premios

El torneo contará con ocho categorías: masculina (2.a, 3.a, 4.a y 5.a), femenina (3.a, 4.a y 5.a) y mixta única, permitiendo que cualquier aficionado encuentre su nivel de juego. Además, los participantes competirán por hasta 7.000 euros en premios en cheques canjeables. Como principal novedad de esta edición, el adidas Padel Tour incorpora Padmi, un innovador sistema de cámaras con inteligencia artificial que grabará automáticamente los mejores puntos de cada partido. Al finalizar sus encuentros, los jugadores podrán acceder a sus highlights, descargar sus mejores jugadas y analizar su rendimiento para seguir mejorando su juego.

Retos Adidas

Pero el Adidas Padel Tour es mucho más que un torneo. Durante el fin de semana, los asistentes podrán participar en los Retos adidas, una serie de pruebas diseñadas para poner a prueba su precisión y habilidad, con premios exclusivos para los ganadores. Entre ellos destacan un cheque Sofinco de 150 euros, un cheque Norauto de 150 euros, experiencias y regalos de Cupra, además de material adidas. Una forma diferente de disfrutar del evento y vivir una experiencia completa, tanto para quienes compiten como para quienes acompañan a los jugadores.

Noticias relacionadas

Las inscripciones están abiertas los interesados pueden inscribirse a través de la app APadelTour o en AllForPadel.com.